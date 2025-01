Como criar uma fila de reprodução no app Podcasts [iPhone, iPad e Mac]

O aplicativo nativo Apple Podcasts oferece acesso a milhões de episódios de programas de áudio e vídeo sobre os mais diversos assuntos.

Publicidade

Se você costuma usá-lo, saiba que uma dica bem simples, mas muito útil, permite que você crie uma fila dos episódios a serem reproduzidos a seguir — algo parecido com o que já pode ser feito no app Música. Veja como usar isso na prática! 😊

Como criar uma fila de reprodução no app Podcasts para iPhones/iPads

Com o app aberto, encontre um podcast. Em seguida, toque no botão com três pontinhos e escolha “Reproduzir a Seguir”.

Após selecionar o reprodutor, na parte inferior da tela, toque no botão representado por uma lista. Nessa seção, você pode:

Tocar e arrastar os episódios para uma nova posição movendo os três risquinhos ao lado deles;

Deslizar o dedo para a esquerda sobre o episódio e tocar em “Remover” para tirá-lo da lista;

Tocar no botão “Limpar” para remover todos os episódios da fila.

Vale notar que, caso você já tenha um episódio na fila, ao adicionar outros você terá duas opções: “Reproduzir a Seguir” (para que ele seja o próximo da fila) ou “Adicionar à Fila” (para que o episódio entre no fim da fila).

Publicidade

A Apple informa que, caso você ouça vários episódios seguidos de um mesmo podcast, os episódios adicionais aparecerão na seção “Continuar Reproduzindo”. Eles serão reproduzidos depois dos episódios adicionados à seção “Fila” — ou seja, quando, na teoria, não existe mais nada para reproduzir.

Além disso, você também pode tocar em um episódio na seção “Continuar Reproduzindo” para começar a ouvi-lo imediatamente.

Como criar uma fila de reprodução no app Podcasts para Macs

Com o app aberto, mantenha o cursor sobre um podcast que você segue ou qualquer episódio, clique nos três pontinhos e escolha “Reproduzir a Seguir” ou “Adicionar à Fila”.

Com isso, o podcast/episódio será adicionado à fila “Seguintes” ou na parte inferior da fila. No canto superior direito da janela do app, ao clicar nos três risquinhos, você terá as seguintes opções: