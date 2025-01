Como escolher categorias e canais favoritos no app Podcasts [iPhone, iPad e Mac]

O aplicativo nativo Podcasts da Apple trouxe uma novidade muito bem-vinda com a chegada do iOS 18.2, do iPadOS 18.2 e do macOS Sequoia 15.2.

Agora, você pode selecionar as suas categorias e os seus canais favoritos no app, a fim de obter melhores recomendações de programas e acessar aqueles que estiverem nas suas assinaturas.

Confira como utilizar isso na prática! 🎙️

Como selecionar as suas categorias favoritas de podcasts

Pelo iPhone/iPad

Com a aba “Início” selecionada, toque na sua foto (no canto superior direito) e escolha “Gerenciar Categorias Favoritas”.

Marque as categorias que quiser e desmarque as que não quer mais (neste último caso, desmarcando o ícone de estrela ao lado delas).

Toque em “OK” para finalizar.

Pelo Mac

Na seção “Biblioteca” (barra lateral), clique em “Categorias” e depois no botão “Gerenciar” (lado direito).

Depois é só selecionar as categorias que elas serão automaticamente separadas como suas favoritas.

Como selecionar os seus canais favoritos

Pelo iPhone/iPad

Com a aba “Biblioteca” selecionada, toque em “Canais” e escolha o canal desejado.

Para marcá-lo como favorito, selecione o ícone de uma estrela no canto superior direito; para desmarcá-lo, selecione novamente o ícone da estrela.

Pelo Mac

Na barra lateral, clique em “Canais” para visualizá-los. Depois, basta clicar em um e na estrela no canto superior direito para marcá-lo como favorito.

Para desmarcar, basta fazer exatamente a mesma coisa. 😉