MacPaw apresenta Eney, assistente baseado em IA para macOS

A MacPaw, dona de apps e serviços famosos como o CleanMyMac e o Setapp, anunciou durante a Consumer Electronics Show (CES) 2025 o Eney, um assistente para macOS baseado em inteligência artificial.

Com a proposta de ser “mágico”, o Eney permitirá que o usuário realize uma série de tarefas no seu computador usando linguagem natural — ou seja, como se estivesse conversando com alguém.

Boa parte dos recursos do assistente, como destacado pelo 9to5Mac, só são possíveis graças à integração da ferramenta com apps de terceiros — cujos desenvolvedores tem uma boa relação com a MacPaw principalmente por conta do Setapp, plataforma pela qual vários desses softwares são distribuídos.

Eis algumas das coisas que o Eney será capaz de fazer:

Enviar emails

Converter arquivos

Desinstalar apps

Escrever notas

“Limpar” o seu Mac (assim como já é possível no CleanMyMac)

Cortar vídeos

Baixar vídeos

Extrair áudios de vídeos

Organizar emails

Uma vez instalado, o assistente aparece como uma pequena janela no Mac, mas realiza a maior parte das tarefas em segundo plano, sem precisar abrir um app dedicado ou coisa do tipo. No entanto, a MacPaw permitirá que alguns apps tenham pequenas interfaces dentro da ferramenta para tarefas mais complexas.

Segundo a desenvolvedora, o Eney é baseado em um modelo de IA proprietário que roda de forma 100% local, garantindo que nenhuma informação do usuário seja enviada para a internet.

Com o seu lançamento marcado ainda para este ano, o Eney já conta com um site por onde é possível se cadastrar em uma lista de espera.

Parece promissor, não acham? 👀

