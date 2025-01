Morreu? Seu iPad pode ser apagado e deixar um último post

A Zugu apresentou na Consumer Electronics Show (CES) 2025 um dos produtos mais inusitados do evento: o In Case of Death, um pacote de US$1.500 que inclui um iPad Pro (M4) de 11 polegadas, um estojo protetor, um anel inteligente e um app exclusivo.

A ideia é simples (e um pouco mórbida, eu diria): o sistema detecta quando o usuário morre e pode apagar seus dados, bloquear o iPad e até pregar uma última “peça” nos amigos e familiares.

De acordo com a empresa, o anel inteligente monitora sinais vitais, como frequência cardíaca, temperatura corporal e nível de oxigênio no sangue. Se todos esses indicadores caírem drasticamente, o anel envia um sinal para o app, ativando as configurações escolhidas pelo usuário.

Entre as opções, estão:

Apagar todo o histórico do navegador;

Bloquear o iPad permanentemente — ou “brickar”, termo usado para quando um dispositivo se torna inutilizável;

Colocar o vídeo de “Never Gonna Give You Up”, do cantor Rick Astley, para tocar sem parar;

Publicar um último post no X (ex-Twitter).

O post padrão sugerido pela Zugu tem um tom irônico:

Saindo do ar para sempre, bestie. Literalmente. Não esquece de curtir e compartilhar meu obituário. #ÚltimoPost #SemFiltro #SemBatimentos #RIPeu.

A empresa garante que o sistema não será ativado caso o anel seja apenas removido para carregamento — só há acionamento se houver uma combinação de fatores. Além disso, o pacote inclui AppleCare+, caso o iPad “morra” antes do usuário. Outro detalhe curioso: para que tudo funcione, é preciso ter um iPhone.

A CES 2025 costuma trazer muitas inovações tecnológicas, mas o In Case of Death com certeza já se destaca como um dos produtos mais peculiares da feira.

via TechCrunch