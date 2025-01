Promoções na App Store: Marbloid, SpongeBob – The Cosmic Shake, Reminder Book – Anniv Birthday e mais!

Para esta quinta-feira, aproveite para economizar com a nossa seleção de promoções na App Store!

Nosso destaque do dia fica com Marbloid, um jogo de corrida em 3D, criado por Andreas Gaschka, no qual o seu objetivo é encontrar a saída.

Viaje por seis mundos diferentes inspirados na Grécia, em tecnologia, em hologramas e até mesmo nos golfinhos! Percebeu a loucura? Complete missões, acumule 1 bilhão de pontos ou movimente o seu aparelho em modos alternativos de jogo.

Jogue a mente inquieta de um empresário, capturado em um mármore mágico que precisa atingir seu objetivo final: a saída!

Confira o trailer:

Aproveite a oferta e boa diversão! 🤩

Abaixo outros apps que, juntos, somam mais de R$110 em descontos:

Jogos

Jogo do Bob Esponha.

Jogo de aventura.

Aplicativos

Calendário de aniversários.

Extensão para o Safari.

Hora mundial para os seus contatos.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🚀