Referências a novo app “Convites” são encontradas na 2ª beta do iOS 18.3

A segunda beta do iOS 18.3, liberada na última terça-feira (7/1), pode não ter introduzido nenhuma novidade significativa, mas deu com a língua nos dentes sobre um novo app ainda não lançado da Apple aparentemente chamado “Invites” (“Convites”, em tradução direta).

Publicidade

Códigos encontrados pelo pessoal no 9to5Mac na nova versão beta dão a entender que esse app ajudará usuários a organizar reuniões e eventos presenciais, contando até mesmo com uma integração com o iCloud e uma versão para a web no iCloud.com.

Essas referências, inclusive, chegaram a ser removidas pela Apple em uma atualização, mas voltaram a marcar presença com a liberação da beta mais recente do iOS 18.3.

Além disso, o app também traz uma integração com um daemon chamado GroupKit, que gerencia modelos de banco de dados para grupos de pessoas. Presente no código do iOS 18 desde a primeiríssima versão do sistema, ele ainda não chegou a ser usado por nenhum app da Maçã.

Publicidade

Ainda segundo o veículo, o app mostrará uma lista de pessoas que foram convidadas a uma reunião ou um evento e quem confirmou participação. É possível, no entanto, que isso se trate não de um app independente, mas sim de um recurso do iMessage ou até mesmo do app Calendário (Calendar) — que já realiza esse tipo de tarefa, diga-se —, por exemplo.

Não está claro quando e se a Apple realmente lançará essa ferramenta, mas ela já introduziu apps no seu sistema depois do seu lançamento (como foi o caso do Freeform, por exemplo).