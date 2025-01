Sony dá 3 meses grátis do Apple TV+ para donos de PlayStations 4 e 5

A Sony mais uma vez está oferecendo três meses de avaliação gratuita do Apple TV+ para donos de PlayStations 4 e 5, oferta que está disponível até o dia 27 de janeiro para novos assinantes ou usuários qualificados que estejam retornando ao serviço.

Publicidade

Para desfrutar do período de testes, que está disponível apenas uma vez para cada dispositivo, além de um dos consoles supracitados é necessário apenas ter uma Conta Apple e uma na PlayStation Network.

Basta abrir o aplicativo Apple TV (disponível na seção de “TV e Vídeo” no PS4 ou no “Início de mídia” no PS5) e seguir as instruções. Nessa etapa, você poderá entrar com sua Conta Apple existente ou criar uma, caso ainda não tenha.

Após o período de testes, vale recordar, os usuários passarão a ser cobrados pelo preço padrão do serviço, de R$21,90 mensais. Caso cancelada antes, a assinatura continuará disponível até o fim dos três meses sem qualquer custo.

Publicidade

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.