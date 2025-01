SwitchBot lança robô aspirador modular que limpa, vigia e até transporta itens

Neste ano, as empresas de robôs aspiradores decidiram elevar o jogo com os novos modelos de seus aparelhos, fugindo da mesmice e apostando em ainda mais funções — a exemplo do Saros Z70, da Roborock, sobre o qual falamos nesta semana.

Essa também foi a aposta da SwitchBot com o Multitasking Household Robot K20+ Pro, que usa vários acessórios modulares para fazer tudo, desde limpar o chão até carregar coisas por aí.

Anunciado na Consumer Electronics Show (CES) 2025, o K20+ Pro é essencialmente um robô aspirador; no entanto, ele pode ser acoplado a uma série de acessórios que o transformam em um aparelho multiuso.

Por exemplo, ele pode ser equipado com a câmera Pan/Tilt Cam Plus 2K para monitoramento em tempo real e detecção avançada de movimento. Outro acessório transforma o K20+ Pro em um purificador de ar, que pode migrar de cômodo em cômodo, dependendo da necessidade de cada área.

Muitos desses acessórios podem ser usados ​​juntos; por exemplo, você pode ter a câmera de segurança montada ao mesmo tempo que o purificador de ar. Ademais, o robô é capaz de transportar cargas de até 8kg, então ele também pode ser usado para buscar e levar coisas pela casa.

Além de seus próprios acessórios, a SwitchBot permitirá o uso de peças e a criação de automação de terceiros para o K20+ Pro por meio de sua FusionPlatform, de modo a oferecer ainda opções de personalização para os consumidores.

Até o momento, a SwitchBot não forneceu detalhes sobre o preço ou quando o aparelho estará disponível.

