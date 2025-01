Vendas de Macs terminaram 2024 em alta; mercado global de PCs também cresceu

Segundo dados da IDC, o mercado global de PCs cresceu 1,8% no último trimestre de 2024 em relação ao mesmo período do ano anterior, sendo que 68,9 milhões de dispositivos foram enviados — número bastante parecido com o que foi divulgado pela firma de pesquisa no terceiro trimestre.

Quando levamos em conta o ano de 2024 como um todo, esse número salta para 262,7 milhões de unidades, o que representa um crescimento de 1% em relação a 2023. De acordo com Jitesh Ubrani, gerente de pesquisa da IDC, esses resultados foram impulsionados principalmente por subsídios na China e pelas promoções de fim de ano nos Estados Unidos e na Europa.

O último trimestre de 2024 foi liderado pela Lenovo, que aparece com 16,9 milhões PCs vendidos (+4,8%), seguida pela HP com 13,7 milhões (-1,7%), pela Dell com 9,9 milhões (-0,2%), pela Apple com exatos 7 milhões (+17,3%) e pela Asus com 4,7 milhões (+11,7%). O restante do mercado, por sua vez, foi responsável pelo envio de 16,7 milhões de computadores (-4,8%).

Contando todos os 12 meses do ano passado, a relação de forças não muda: temos a Lenovo em primeiro com 61,8 milhões PCs vendidos (+4,7%), a HP em segundo com 53 milhões (+0,1%), a Dell em terceiro com 39,1 milhões (-2,2%), a Apple em quarto com 22,9 milhões (+4,5%) e, por fim, a Asus em quinto com 17,9 milhões (+6,4%). As demais fabricantes comercializaram 68 milhões de computadores (-2,1%).

Apesar desse crescimento tímido tanto no quarto trimestre quanto em todo o ano de 2024, a previsão da IDC é que o mercado de PCs passe por alguns desafios em 2025. Entre eles, está a ameaça de maiores tarifas por parte do governo americano (que em breve será comandado mais uma vez por Donald Trump) para produtos fabricados na China.

via Cult of Mac