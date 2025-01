Anúncios em apps estariam sendo usados para obter dados de usuários

Uma reportagem do site 404 Media à qual o AppleInsider teve acesso mostrou que a plataforma de anúncios utilizada por alguns aplicativos populares está sendo aproveitada por “membros desonestos da indústria de publicidade” para coletar dados de localização de usuários no iOS e no Android.

Publicidade

Essa coleta estaria acontecendo graças ao Real-Time Bidding (RTB), um processo que funciona com base em espécies de lances em tempo real no qual os anunciantes decidem se querem exibir determinado anúncio específico para um usuário com base em informações como localização, dispositivo e idioma.

Trata-se de um método de publicidade diferente do usado tradicionalmente, no qual os anunciantes colocam seus códigos diretamente nos aplicativos. Como há um fluxo constante de dados, os agentes mal-intencionados aproveitam para captá-los e armazená-los para outras finalidades.

Isso significa que pode ser que nem mesmo os desenvolvedores estejam cientes dessa captura de dados em seus apps, que ocorre de maneira bastante disfarçada e com aparência de legalidade. Eles podem ser vendidos para empresas de marketing ou até mesmo para governos, sem o consentimento dos usuários.

Não há muito o que fazer

Ativar ferramentas como a Transparência do Rastreamento de Apps (App Tracking Transparency, ou ATT), implementada pela Apple no iOS para impedir que apps rastreiem a atividade dos usuários online, não resolve o problema, uma vez que a captura de dados ocorre no próprio ecossistema de publicidade, e não no aparelho em si (embora o use).

Publicidade

Atuando em softwares como Tinder, Grindr e Candy Crush, os agentes podem obter os dados de localização dos usuários tanto de forma genérica (através do endereço IP) quanto de forma precisa, caso eles tenham concedido ao app acesso à localização.

Por isso, embora sejam frequentemente solicitadas, é sempre bom conceder tais permissões apenas a aplicativos confiáveis e que necessariamente precisam delas para alguma atividade a ser realizada no app (como um aplicativos de transportes, entrega de comida, etc.).