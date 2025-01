Apple Arcade ganha versão do clássico Final Fantasy e mais 6 jogos

Como prometido em novembro passado, o Apple Arcade ganhou hoje nada menos que 7 novos jogos. Há títulos para relaxar, de batalha, estratégia e até mesmo uma versão arcade do clássico Final Fantasy.

Vamos conferir um pouco mais sobre cada um deles?

FINAL FANTASY+

Versão 2D remodelada do primeiro jogo da série renomada homônima, de 1987, FINAL FANTASY+ permite jogar a história clássica com o visual nostálgico e retrô original, mas em dispositivos atuais.

No game, o brilho dos quatro Cristais se apagou e a escuridão tomou conta do mundo, tornando os Guerreiros da Luz a última esperança da humanidade para recuperar o poder dos Cristais e salvar o mundo.

Com novos gráficos e sons atualizados, o jogo conta com uma interface de usuário mais moderna, opções de batalha automática e recursos aprimorados para uma melhor jogabilidade.

Cortar a Relva+

Gosta de cortar a grama, mas não pode (ou simplesmente não quer) fazer isso no mundo real? O Cortar a Relva+ permite cortar a grama virtualmente de maneira completamente livre (e sem stress).

O jogo não possui qualquer penalidade ou pontuação (exceto as recompensas extras que você ganhará ao cortar a grama diariamente), sendo uma experiência casual para quando você simplesmente estiver sem ter o que fazer.

Com milhares de combinações de peças para deixar o seu cortador de grama com um aspecto único, o jogo ainda permite coletar borboletas para o seu álbum, cuidar de parques, campos de esportes, etc.

Rodeo Stampede+

Que tal virar um(a) cowboy/cowgirl e se aventurar em cima de animais selvagens enquanto desvia de obstáculos e captura animais selvagens para o seu zoológico? Esse é o espírito de Rodeo Stampede+.

Permitindo personalizar e expandir o seu Sky Zoo e transformá-lo em um verdadeiro paraíso animal, o game permite explorar diferentes ambientes ou até mesmo eras pré-históricas, onde é possível capturar dinossauros.

Cada passeio de tirar o fôlego leva você para mais perto da construção de um zoológico cheio de criaturas incríveis das quais os visitantes não se cansam. É a sua chance de mostrar seus amigos animais e ganhar grandes recompensas enquanto gerencia e expande seu zoológico imperial.

Trials of Mana+

Tendo como pano de fundo a série Mana, Trials of Mana+ se passa num mundo onde a Deusa Mana se transformou em uma árvore após selar os monstros da destruição nas Pedras de Mana.

Mas as forças do mal agora procuram libertá-los para ganhar o controle do mundo e começaram uma guerra terrível a qual fez a Árvore Mana murchar. Seu objetivo é lutar contra esses inimigos para reviver a árvore e recuperar a paz no reino.

Para isso, você pode escolher até três dos seis personagens principais, viajar pelo mundo e lutar contra as forças do mal em até quatro configurações de dificuldade: Iniciante, Fácil, Normal e Difícil.

Three Kingdoms HEROES

Jogo de batalha de inteligência e estratégia de xadrez, Three Kingdoms HEROES permite criar uma equipe única a partir de uma miríade de generais famosos do livro “The Romance of the Three Kingdoms” de Luo Guanzhong.

Trata-se de um jogo de tabuleiro de batalha no qual a vitória depende exclusivamente de inteligência e estratégia, combinando combates baseados em turnos com movimentos únicos.

No modo single-player, a grande oponente é a GARYU, uma IA especializada em guerra tática e adaptada para o jogo. Obviamente, também é possível competir com jogadores do mundo todo no modo multiplayer.

Skate City: New York

Amantes do skate que sempre sonharam em praticar o esporte nas ruas icônicas de NYC, Skate City: New York é a sua chance de fazer isso direto do seu dispositivo móvel em pontos de skate famosos do mundo real.

Com uma seleção de manobras, o jogo permite explorar as ruas movimentadas da cidade passando por bairros, túneis de metrô e muitos outros pontos — um desafio único para cada jogador.

Salte por cima de táxis, desvie de pedestres e faça combos impressionantes para bater recordes de pontuação!

Gears & Goo (Apple Vision Pro)

Disponível exclusivamente no Apple Vision Pro, Gears & Goo tem como objetivo controlar um exército engraçado de sodarianos numa batalha por território e pelo domínio da Sodalita.

O jogo conta com batalhas dinâmicas, fácil acessibilidade e uma interface de usuário simples para novatos, mas sem deixar de lado recursos mais complexos para os mais experientes.

Comande seus Trabalhadores na reunião de recursos e na operação de Torretas, e despache ondas de tropas peculiares enquanto posiciona feitiços estrategicamente e espalha o caos pelo campo de batalha.

O Apple Arcade conta com mais de 200 títulos no acervo (livres de propagandas ou compras internas), os quais podem ser acessados por até cinco membros de um Compartilhamento Familiar por iPhones, iPads, Macs, Apple TVs e/ou Apple Vision Pros. O serviço de jogos custa R$14,90 por mês e também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.