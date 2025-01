Apple libera musical de Ano Novo Chinês filmado com o iPhone 16 Pro

Continuando com uma tradição que já dura oito anos, a Apple divulgou hoje mais um curta da série “Shot on iPhone” (“Filmado com iPhone”) para comemorar a chegada do Ano Novo Chinês.

Desta vez, a Maçã apostou no formato de musical para o vídeo, que tem 15 minutos de duração e foi dirigido por Michael Gracey, conhecido pelo seu trabalho em “O Rei do Show” (“The Greatest Showman”).

Intitulado “I Made a Mixtape for You” (“Eu Fiz uma Mixtape para Você”, em tradução livre), o curta gira em torno do protagonista Wei, que encontra uma mixtape na casa dos seus pais — e que acaba o levando diretamente para o ano de 1994.

Nesse mundo noventista dos sonhos, ele conhece e se apaixona por uma completa estranha — tudo isso ao som de hits dos anos 1990, é claro. Ao acordar desse transe, já de volta aos dias atuais, ele vê sua fé no amor revigorada.

Além do vídeo principal, a Apple também compartilhou o making of de “I Made a Mixtape for You”, o qual traz comentários da equipe do curta — incluindo Gracie, que elogiou recursos como a capacidade do iPhone 16 Pro de gravar vídeos a 120 quadros por segundo, o Controle da Câmera (Camera Control) e a Mixagem de Áudio (Audio Mix).

Além desses vídeos, a Apple também revelou no início deste mês uma edição especial dos AirPods 4 com Cancelamento Ativo de Ruído que traz uma gravação no estojo de recarga em comemoração ao Ano da Serpente.

Como sempre, uma baita produção.

