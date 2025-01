Mark Zuckerberg detona Apple e diz que a empresa não inova mais

Que o CEO da Meta, Mark Zuckerberg, é um crítico das políticas da Apple, não é novidade. Desde a Transparência do Rastreamentos de Apps (App Tracking Transparency, ou ATT) até a taxa cobrada pela empresa para compras dentro de aplicativos distribuídos na App Store, o executivo sempre deixou claro que discorda da companhia em certas medidas.

Em uma nova entrevista ao podcast do comediante americano Joe Rogan, Zuckerberg foi mais incisivo em suas críticas à Apple — sobre ainda mais questões, diga-se.

Uma das primeiras dessas críticas é que, de acordo com ele, a Apple não “inventou nada importante há algum tempo” e está apenas “dependendo” do iPhone. Ele também se disse otimista de que a companhia “será derrotada por alguém” mais cedo ou mais tarde porque “eles estão fora do jogo” em termos de inovação.

[A Apple] usou o [iPhone] para colocar em prática muitas regras que eu acho que parecem arbitrárias. Eu sinto que eles não inventaram nada realmente grande há algum tempo. É como se Steve Jobs tivesse inventado o iPhone e agora eles estivessem apenas sentados nele 20 anos depois.

A questão então girou em torno de “como a Apple está ganhando mais dinheiro”, com o executivo respondendo (em tom de crítica) que isso está relacionado à taxa da App Store:

Eles fazem isso [ganham dinheiro] basicamente espremendo as pessoas e impondo uma taxa de 30% sobre os desenvolvedores. Se a Apple removesse todas as suas regras aleatórias, teríamos o dobro de lucro — e isso é só nós. É surreal.

Zuckerberg também repreendeu o “jardim murado” da Maçã, criticando o fato de a empresa não ter aberto o protocolo que permite a integração dos AirPods com outros produtos (iPhones, iPads, Apple Watches, Macs, etc.) para os óculos inteligentes da empresa criados em parceria com a Ray-Ban.

Nós basicamente pedimos a eles, para os óculos Ray-Ban Meta que construímos, ‘podemos usar o protocolo que vocês usam para os AirPods e algumas dessas outras coisas para fazer com que possamos conectar [aos dispositivos da Apple] facilmente? Para não ser um pé no saco para as pessoas que querem usar isso?’



E eles disseram que não poderiam conectar [os óculos] a ele [o protocolo] porque seria inseguro.

Nesse sentido, ele também expressou sua preocupação de que, um dia, a Apple lançará sua versão dos óculos inteligentes, com a principal vantagem sendo a melhor integração com o iPhone e seus demais dispositivos.

O executivo também mirou no iMessage, alegando que toda a situação envolvendo os balões verde e azul é uma forma de “envergonhar” os usuários — principalmente os mais jovens.

A coisa toda que eles fizeram com o iMessage […] de balão azul e balão verde. Para as crianças, isso meio que te envergonha, certo? Se você não tem uma bolha azul, você não é legal, e você é tipo a galera de fora, e então eles sempre defendem isso citando a segurança.

Por fim, o Apple Vision Pro também entrou na esteira das críticas — pela enésima vez. Nesse ponto, porém, o julgamento do executivo também veio acompanhado de um “incentivo”, por assim dizer. Isso porque, segundo ele, mesmo que a primeira versão do headset não seja tão boa assim, as próximas gerações poderão ser melhores.

Eles vendem algo por US$3.500 que eu acho que é pior do que a coisa que vendemos por US$300 ou US$400. Então, isso claramente não ia funcionar muito bem. Eles são uma boa empresa de tecnologia. Acho que a segunda e a terceira versão provavelmente serão melhores do que a primeira. Acho que o Vision Pro é uma das maiores mudanças em fazer algo novo que eles tentaram em um tempo.

via 9to5Mac