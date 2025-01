O que fazer se o iPhone travar na migração de dados numa atualização

Se você comprou recentemente um iPhone e está querendo fazer a migração a partir de um smartphone mais antigo da Apple, já deve saber que, na maioria das vezes, esse processo é supersimples e muito eficaz.

Porém, isso não ocorre sempre. Não é raro vermos casos de usuários “trancados” em uma atualização de software durante a configuração do novo aparelho e a migração dos conteúdos. Se isso está acontecendo com você, separamos algumas dicas do que pode ser feito.

Confira! 📱

Antes de tudo, tenha paciência. A depender do volume de dados a ser transferido, esse processo pode sim demorar bastante. Só prossiga se tiver confiança de que a transferência de fato travou, após muito tempo sem avançar.

Se o dispositivo estiver travado na atualização, a primeira coisa a se fazer é tentar reiniciá-lo. Mantenha pressionados os botões lateral e um de volume por alguns segundos, até que a tela fique preta e mostre o logo da Apple; repita o processo.

Ligue o iPhone e ative-o sem migrar nenhum dado antigo; depois que fizer isso, abra os Ajustes, toque em Geral » Atualização de Software e instale a versão mais recente do iOS, apagando o conteúdo do aparelho na sequência indo até Ajustes

» Geral » Transferir ou Redefinir o iPhone » Apagar Conteúdo e Ajustes . Por fim, refaça o processo de configuração “puxando” os dados de migração do iPhone antigo.

Conecte o seu iPhone a um Mac/PC e faça todo o processo de configuração usando o Finder (em Macs), ou o app iTunes/Dispositivos Apple (em PCs com Windows); antes disso, porém, certifique-se de que há um backup salvo do aparelho antigo no seu computador.

Tudo resolvido por aí depois dessas dicas? 😉

