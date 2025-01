Remuneração de Tim Cook foi de US$74,6 milhões em 2024; Apple marca reunião com acionistas

O CEO da Apple, Tim Cook, teve uma remuneração de US$74,6 milhões (mais de R$455 milhões, em conversão direta) em 2024 — um aumento de 18% em relação ao valor referente a 2023, de US$63,2 milhões — conforme um novo documento da empresa enviado à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos.

Os ganhos de Cook incluíram um salário-base de US$3 milhões, US$58 milhões em prêmios de ações, US$12 milhões em prêmios baseados em desempenho e US$1,5 milhão em outras compensações — como prêmios de seguro de vida, saque de férias, despesas de segurança e pessoais com viagens aéreas.

Outros executivos da Apple, incluindo Luca Maestri (ex-CFO ), Kate Adams (diretora jurídica), Deirdre O’Brien (chefe de varejo) e Jeff Williams (COO ), ganharam US$27,2 milhões cada.

Reunião com acionistas

No mesmo documento, a Apple revelou que sua reunião de 2025 com acionistas será realizada no dia 25 de fevereiro, uma terça-feira.

Além da remuneração de executivos, os investidores da empresa votarão em quatro propostas externas na reunião — às quais a empresa já se opôs e está pedindo aos acionistas que votem contra, incluindo uma que pede que a empresa encerre seus programas de diversidade, equidade e inclusão (ou DEI).

A proposta diz que as políticas do programa da Apple são “consistentes com, se não mais radicais do que, a maioria dos programas corporativos DEI”. Contudo, a empresa alega que a proposta é desnecessária, pois já tem um programa de conformidade bem estabelecido, alegando ainda que a proposta tenta “restringir a sua capacidade de gerenciar suas próprias operações comerciais”.

