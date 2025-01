Satechi e Keychron apresentam novos teclados mecânicos na CES 2025

Durante a Consumer Electronics Show (CES) 2025, a Satechi e a Keychron trouxeram novidades interessantes para quem busca teclados mecânicos modernos e cheios de recursos. Cada marca apostou em um estilo diferente, mas ambas focaram em conectividade, personalização e desempenho.

Satechi SM3, o teclado mecânico full-size com conectividade avançada

A Satechi lançou seu primeiro teclado mecânico de tamanho completo, o SM3 Slim Mechanical Backlit Bluetooth Keyboard.

Ele é basicamente uma versão maior do SM1, que a marca já oferecia, mas agora com um layout de 108 teclas, incluindo um teclado numérico — o que é ótimo para quem precisa digitar números com frequência.

O SM3 usa switches mecânicos low-profile do tipo Brown, que têm uma resposta tátil mais suave, e vem com um corpo de alumínio bem elegante. As teclas são removíveis, há pés ajustáveis para melhorar o conforto e algumas teclas maiores ganharam estabilizadores para uma digitação mais uniforme.

Outro destaque é a conectividade. Ele pode ser emparelhado com até quatro dispositivos ao mesmo tempo, usando dois canais Bluetooth 5.0, um receptor USB 2,4GHz e uma conexão USB-C com fio, que também serve para recarregar sua bateria de 2.500mAh.

Além disso, a iluminação de LED branca tem 14 padrões diferentes, 3 níveis de brilho e 4 velocidades.

Keychron K2 HE, o teclado compacto com switches magnéticos ajustáveis

Entre os anúncios da Keychron, o destaque vai para o K2 HE, um teclado compacto com switches magnéticos da Gateron, que permitem ajustar com precisão a profundidade da ativação de cada tecla, tornando a experiência mais responsiva.

Essa tecnologia permite ajustar com precisão a profundidade da ativação de cada tecla, tornando a experiência de digitação e jogo muito mais responsiva. Com um layout de 75%, ele mantém um design compacto, mas não deixa a desejar em funcionalidades.

Assim como o SM3, da Satechi, ele pode ser conectado por Bluetooth, receptor USB 2,4GHz ou cabo USB-C. Para os que gostam de personalização avançada, o teclado suporta firmware QMK, permitindo remapear teclas e criar macros.

A combinação dos switches magnéticos pré-lubrificados da Gateron, a estrutura de alumínio e os detalhes em madeira dão ao teclado K2 HE um visual mais sofisticado e uma sensação de digitação responsiva. Essa combinação também proporciona um som agradável — um pouco mais suave, mas ainda com aquele característico "thock".

#Keychron #MagneticSwitch

Além do K2 HE, a marca revelou o Lemokey P1 HE QMK, um teclado gamer com switches Hall Effect e taxa de polling de 1000Hz, e o Keychron Q6 HE, um modelo full-size em estrutura metálica com teclas de dupla ação e firmware QMK. Eles custam US$170 e US$230, respectivamente.

Lemokey P1 HE QMK Keychron Q6 HE

Outras novidades incluem os modelos K8 QMK e K10 QMK, que trazem suporte ao firmware QMK, teclas de PBT e conectividade Bluetooth. Ambos deverão ser lançados ainda no primeiro trimestre deste ano.

A Keychron também apresentou protótipos de novos produtos e revelou que lançará ainda este ano os teclados K4 HE e K8 HE, além do Lemokey L5 HE 8K, uma opção full-metal com switches magnéticos e resposta ultrarrápida.

O SM3 Slim Mechanical Backlit Bluetooth Keyboard já está disponível no site da Satechi por US$120, com opções de cores claras e escuras.

Já o Keychron K2 HE pode ser adquirido diretamente no site da Keychron, com preços a partir de US$130 para a versão padrão e US$140 para a edição especial com detalhes em madeira.

via AppleInsider, Forbes