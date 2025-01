TagMe é um rastreador Bluetooth da Spigen com suporte à rede Buscar

A Spigen lançou o rastreador Bluetooth TagMe, uma espécie de concorrente de baixo custo do AirTag que, assim como o rastreador da Maçã, conta com suporte à rede Buscar (Find My).

Publicidade

Bem compacto e contando com um cordão incluso para colocá-lo em um chaveiro (o que dispensa acessórios de terceiros), o TagMe tem como diferencial sua bateria CR2032 facilmente removível — o que facilita a substituição do componente.

Nunca perca nada. Conecte o TagMe à rede Buscar do seu iPhone para rastrear seus itens essenciais. Abandone o hábito de se perder as coisas anexando o TagMe aos seus itens de valor com o cordão incluso.

Suportando o Modo Perdido (Lost Mode) para facilitar a busca em caso de perda ou roubo, o produto ainda conta com um alto-falante integrado o qual funciona tanto para o rastreio quanto para indicar a bateria fraca.

Com uma bateria inclusa no pacote, o TagMe pode ser adquirido no site da Spigen por US$20 — US$10 a menos que o preço cobrado pela Apple pelo AirTag nos Estados Unidos.

Publicidade

Assim como no caso do rastreador da Maçã, também é possível adquirir um pacote com quatro itens, o qual disponível está no site da marca por US$60 e na Amazon dos Estados Unidos por US$70.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via iClarified