TikTok lidera lista dos aplicativos mais baixados em 2024

O TikTok foi o aplicativo mais baixado do mundo em 2024, somando 876 milhões de downloads ao longo do ano, segundo um ranking divulgado pelo Mobile Time que leva em conta tanto a App Store quanto o Google Play.

De acordo com o estudo, feito em parceria com a plataforma AppMagic, as redes sociais continuam dominando, com Instagram (859 milhões), Facebook (629 milhões) e WhatsApp (601 milhões) ocupando as primeiras posições.

Uma das grandes novidades da lista foi a estreia do ChatGPT entre os mais baixados. O app da OpenAI teve 308 milhões de downloads, subindo 38 posições em relação a 2023. Os países que mais baixaram o app foram Estados Unidos, Índia, Brasil e Indonésia, mostrando um interesse global crescente por IAs generativas.

Apesar do domínio das redes e dos apps de mensagens, a lista mostra uma boa diversidade. O ecommerce segue forte, com Temu (545 milhões), Shein (235 milhões) e Meesho (200 milhões) garantindo espaço entre os 20 mais baixados.

Nos games, o destaque foi para Roblox (219 milhões) e o viciante Block Blast! (217 milhões), que subiu da 32ª para a 16ª posição.

Outra novidade foi o Truecaller (192 milhões), que entrou para o ranking pela primeira vez. Já na edição de imagens, o Capcut (440 milhões) manteve sua popularidade, e o Remini (182 milhões) apareceu como uma das surpresas do ano.

Curiosamente, nenhum serviço de streaming de vídeo entrou no Top 20. Os apps do YouTube e da Netflix caíram para as 26ª e 27ª posições, o que pode indicar que o consumo de vídeos está migrando cada vez mais para redes como TikTok e Instagram.

Confira a lista completa dos 20 apps mais baixados no mundo em 2024:

TikTok – 876 milhões Instagram – 859 milhões Facebook – 629 milhões WhatsApp – 601 milhões Temu – 545 milhões Telegram – 467 milhões Capcut – 440 milhões Snapchat – 350 milhões Threads – 344 milhões WhatsApp Business – 311 milhões ChatGPT – 308 milhões Messenger – 302 milhões Spotify – 259 milhões Shein – 235 milhões Roblox – 219 milhões Block Blast! – 217 milhões Pinterest – 202 milhões Meesho – 200 milhões Truecaller – 192 milhões Remini – 182 milhões

Comparando com a lista do ano passado, está mais que claro como redes sociais e os apps de mensagens ainda dominam, mas também mostra como novas tendências estão ganhando espaço. O crescimento dos aplicativos de IA, compras e entretenimento mostra como os hábitos dos usuários estão mudando.

Outro ponto curioso é a queda dos serviços de streaming no ranking, o que pode ser um reflexo do consumo de conteúdo cada vez maior dentro das próprias redes sociais. Com tantas mudanças acontecendo, fica a expectativa para ver quais apps vão se destacar em 2025.

via Tudocelular.com