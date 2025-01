Usuários voltam a reclamar que alarme do iPhone toca atrasado ou sem som

Se você já perdeu um compromisso porque o seu alarme no iPhone tocou na hora errada — ou pior, nem sequer fez barulho —, saiba que não está sozinho. O problema, que se arrasta há meses, continua afetando usuários mesmo depois de a Apple prometer uma solução.

Tudo começou a ganhar atenção em abril do ano passado, quando a NBC fez uma reportagem sobre o assunto, expondo casos de pessoas que chegaram atrasadas ao trabalho ou perderam compromissos importantes por conta dessas falhas.

Agora, um novo debate surgiu no Reddit, onde um usuário compartilhou uma imagem mostrando seu alarme configurado para 10h30 e tocando somente às 12h42 — mais de duas horas depois do que deveria!

Isso desencadeou uma enxurrada de relatos semelhantes: alarmes que tocam com horas de atraso, que ficam ativos sem emitir som ou vibração e até lembretes que disparam aleatoriamente.

O mais frustrante é que o problema não se limita a uma única versão do iOS. Há relatos tanto de usuários que ainda estão no iOS 17 quanto daqueles que já atualizaram para o iOS 18. Modelos recentes do iPhone, incluindo aqueles com a Apple Intelligence, também parecem sofrer com o falha.

Muitos tentaram contornar a situação desativando o recurso Detecção de Atenção (Attention Awareness), que reduz o volume do alarme se o iPhone detectar que você está olhando para ele. No entanto, essa alternativa não resolveu o problema para todos — e, de quebra, ainda desativou outras funcionalidades úteis, como a exibição completa de notificações na Tela Bloqueada.

Curiosamente, há quem diga que esse problema não é exatamente novo. Alguns usuários afirmam que enfrentam falhas semelhantes desde o iOS 9, lançado em 2015. Isso significa que, de tempos em tempos, a confiabilidade do alarme do iPhone volta a ser questionada.

Por enquanto, a Apple ainda não se pronunciou oficialmente sobre o assunto. Enquanto isso, algumas pessoas estão recorrendo a soluções alternativas, como usar alarmes em outros dispositivos ou até mesmo em consoles de videogame.

A questão é séria, principalmente para quem depende do alarme para acordar no horário certo para o trabalho, estudos ou até para pegar um voo. Até que a Maçã resolva isso de vez, talvez a melhor saída seja apostar em um despertador tradicional ou em aplicativos de terceiros para evitar surpresas desagradáveis pela manhã. 😅

