Como controlar o uso dos dados móveis na Netflix [iPhone e iPad]

A Netflix é o serviço de streaming de filmes e séries mais popular do mundo — graças à sua vasta disponibilidade de conteúdos.

Para que você aproveite tudo o que ela tem de oferecer no seu iPhone ou iPad (com conectividade celular), é possível configurar como será o uso dos dados móveis enquanto estiver assistindo a algo. Confira como limitar isso! 🙂

Com o app aberto no seu dispositivo, toque na aba “Minha Netflix”, nos três risquinhos (no canto superior direito) e vá em “Configurações do aplicativo”.

Acesse a área “Uso de dados da rede celular” e escolha entre uma das opções:

Automático : o app vai selecionar uma configuração que equilibra o uso de dados com uma boa qualidade de vídeo.

: o app vai selecionar uma configuração que equilibra o uso de dados com uma boa qualidade de vídeo. Somente Wi-Fi : funcionará apenas em redes Wi-Fi, sem dados móveis.

: funcionará apenas em redes Wi-Fi, sem dados móveis. Economizar dados: opção com a menor qualidade de vídeo e a maior economia de dados.

Máximo de dados: opção com a maior qualidade de vídeo e a menor economia de dados.

Pronto, agora você pode configurar o serviço de acordo com o seu gosto (e plano de dados)!