Como mudar a velocidade de reprodução de séries e filmes na Netflix [iPhone, iPad e web]

A Netflix, assim como o TikTok e o YouTube, passou a permitir, nos últimos anos, que os seus usuários curtam os conteúdos em uma velocidade diferente da normal.

Publicidade

No caso do serviço de streaming mais famoso do mundo, é possível colocar as séries e os filmes em cinco velocidades: 0,5x, 0,75x, 1x, 1,25x ou 1,5x. Confira como é bem simples fazer essa mudança! 😉

Atente-se de que isso não está disponível ao usar o espelhamento de tela ou um navegador em um plano da Netflix com anúncios.

Como mudar a velocidade de vídeos na Netflix pelo iPhone/iPad

Com o app aberto, toque em cima do conteúdo desejado para começar a reprodução. Depois, com os controles aparecendo na tela, selecione “Velocidade” e deslize o dedo sobre a velocidade que quiser.

Como mudar a velocidade de vídeos na Netflix pela web

Com o conteúdo sendo exibido, passe o cursor para exibir os controles, escolha o ícone do recurso (um velocímetro, na parte inferior direita) e ajuste a velocidade que quiser.

Simples, não?! 🙂