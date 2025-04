Como relatar problemas com conteúdos da Netflix

A Netflix possui um vasto catálogo com milhares de filmes e séries, para todos os gostos.

Por isso, não é raro alguém se deparar com algum tipo de problema com os conteúdos hospedados no serviço de streaming, como legendas erradas, problemas com a classificação etária, título ou descrição erradas, entre outros.

Felizmente, é possível relatar esses erros para a Netflix. Veja como fazer! 🙂

Como relatar problemas durante a reprodução de conteúdos na Netflix pela web

Com os controles aparecendo na reprodução do conteúdo na Netflix, clique na bandeira e escolha entre: “Armazenamento em buffer e carregamento”, “Legendas & legendas ocultas”, “Áudio e vídeo” ou “Outro problema” e siga as instruções.

Se tiver um plano com anúncios da Netflix, também é possível fazer isso no app para iPhones e iPads.

Como relatar problemas pela web a partir do que já foi assistido

Depois de logado, acesse a página da sua conta Netflix no seu navegador. Escolha “Perfis” para selecionar aquele que quiser e “O que foi assistido”.

Encontre o título com o qual você teve algum problema, vá até “Relatar um problema” e escolha uma opção que se encaixa no que você enfrentou. Após isso, siga os demais passos.