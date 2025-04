Como abrir um vídeo em Picture-in-Picture (PiP) no WhatsApp

O WhatsApp passou a permitir, recentemente, que os usuários utilizem a função Picture-in-Picture (PiP) em vídeos trocados dentro do mensageiro.

Publicidade

Assim, você pode responder outra conversa individual ou em grupo ao mesmo tempo em que segue assistindo ao vídeo em uma janela miniaturizada.

Veja como ativar isso facilmente! 🙂

Com o WhatsApp aberto, vá até a conversa onde o vídeo está localizado e toque em cima dele, para que ele seja aberto em tela grande. Depois, toque no ícone do PiP (no canto superior direito) para abri-lo dessa maneira.

Assim, uma miniatura do vídeo será aberta em um dos cantos da tela. Arraste-a para onde preferir e, para mudar o tamanho dela, use o gesto de pinça.