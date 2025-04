Como editar um GIF antes de enviá-lo pelo WhatsApp

Há algum tempo, já é possível enviar e receber GIFs pelo WhatsApp — uma maneira divertida de se comunicar com os seus amigos e familiares.

O que muita gente não sabe é que você também pode editá-los, de forma a recortar a animação apenas para um trecho específico que quiser.

Confira, a seguir, como fazer esse procedimento! 😊

Com o WhatsApp aberto no iPhone, entre em uma conversa, toque no ícone de adesivos (dentro da barra de inserção de texto) e escolha a aba “GIF”.

Depois de localizar aquele que quiser enviar, mantenha o dedo pressionado em cima dele por alguns segundos e vá até “Editar”.

Em seguida, use a barra deslizante na parte superior para limitar o tempo do GIF. Quando tiver finalizado, selecione o botão verde de enviar.