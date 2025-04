Como mudar a velocidade de reprodução de vídeos no WhatsApp [iPhone]

Quem usa o WhatsApp provavelmente já deve saber que é possível mudar a velocidade de reprodução de áudios recebidos e enviados.

Porém, uma novidade bem interessante permite fazer isso também com vídeos compartilhados dentro do mensageiro. Além da velocidade normal (1x), é possível escolher 1,5x ou 2x.

Confira como fazer isso na prática! 💬

Com o WhatsApp aberto no seu iPhone, vá até a conversa desejada e localize o vídeo. Quando ele estiver aberto em tela cheia, toque no botão “1x” (no parte superior direita) para alternar entre “1x”, “1,5x” e “2x”.

Ao fazer a escolha, automaticamente o vídeo será reproduzido na velocidade que você tiver escolhido. 😊