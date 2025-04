Tech Mix: carro elétrico da Sony, futuros lançamentos do Google e um anel inteligente de ouro

Bem-vindos a mais uma Tech Mix, onde o futuro é o prato principal e a tecnologia é o tempero especial! Na semana passada dei um pause na coluna, mas foi só para recarregar as energias. Afinal, até as melhores tecnologias precisam de um update ocasionalmente, né?

Nesta edição, vamos dar uma volta no primeiro carro elétrico da Sony, explorar os próximos passos do Google rumo à dominação do nosso dia a dia e, para fechar com estilo, conhecer um anel inteligente que é puro luxo.

Ajeite a postura, ajuste seu brilho e bora para a leitura! 🖖

O carro elétrico da Sony

A Sony, conhecida por suas TVs, consoles, fones de ouvido e outros aparelhos elétricos, decidiu entrar no jogo das quatro rodas. Com a Honda, a gigante dos consoles lançou o Afeela 1, o seu primeiro carro elétrico, durante a Consumer Electronics Show (CES) 2025.

E não é só mais um carro elétrico, é uma verdadeira “sala de estar sobre rodas” com tecnologia que faria um filme de ficção científica parecer ultrapassado.

Logo de cara, o Afeela 1 impressiona com um design superminimalista, mas cheio de detalhes futuristas. Na frente, uma “Media Bar” roubou a cena. Esse painel interativo não é só um enfeite: ele exibe informações como status de carregamento e até interage com pedestres. Você já imaginou seu carro piscando mensagens para quem está do lado de fora?

No interior, o destaque vai para uma tela panorâmica gigante que ocupa todo o painel. Isso mesmo, dá para assistir ao seu seriado favorito enquanto o carro dirige por você — quer dizer, não o motorista, mas os passageiros, espero. 😛. E, se você também é gamer, segura essa: rumores apontam para integração com os jogos do ecossistema PlayStation!

Não é só o visual que impressiona. O Afeela 1 é equipado com:

40 sensores (câmeras, radares e LiDAR) que garantem uma visão 360º para dirigir com segurança.

Condução autônoma, prometendo mais comodidade em longas viagens.

Integração total com o sistema de entretenimento da Sony, incluindo som surround e conectividade avançada.

A entrada da Sony no mercado de carros elétricos também foca na sustentabilidade. Com emissões zero e tecnologias que otimizam a eficiência energética, o Afeela 1 reforça o compromisso de criar um futuro mais verde — e com estilo. E para quem gosta de números: a autonomia é superior a 480km com uma única carga — dá para ir longe sem se preocupar com a próxima parada.

O Afeela 1 chegará em duas versões para o público premium:

Origin: a partir de US$89.900 (aproximadamente R$550.000). Signature: a partir de US$102.900 (aproximadamente R$630.000).

Com preços assim, é claro que o carro mira o mercado de luxo. Se você já estava pensando em trocar seu apartamento por um veículo de luxo, agora tem um bom motivo! 🙈

Mas ele é lindo, confira a galeria abaixo:

Usando uma frase marketeira: “O Afeela 1 não é só um carro, é uma experiência.” Combinando mobilidade, entretenimento e inovação, a Sony e a Honda querem transformar o jeito como enxergamos (e dirigimos) os carros.

Será que elas conseguirão? Só o tempo dirá, mas uma coisa é certa: o futuro já está estacionado, e ele se chama Afeela.

Os próximos lançamentos do Google

O Google está pronto para dar grandes passos em 2025, e os futuros lançamentos prometem transformar nossas interações com tecnologia ainda mais. Vamos explorar com mais detalhes tudo o que vem por aí — afinal, o Google não faz por menos quando o assunto é inovação.

Android 15: a próxima grande atualização

O Android 15 foi lançado para os aparelhos Pixel em outubro de 2024, mas chegará para a maioria das outras marcas em 2025. Trata-se de uma evolução do sistema operacional, trazendo avanços que vão além da interface.

Algumas novidades são:

Nova proteção com inteligência artificial contra roubo: a nova trava de detecção de roubo usa IA para ajudar a manter seus dados seguros. Se o seu telefone detectar que alguém o roubou e estiver tentando fugir a pé, bicicleta ou carro, ele bloqueará seu dispositivo automaticamente.

Espaço Privado: pensado para quem leva a privacidade a sério, essa função cria um “espaço secreto” dentro do celular. Seja para guardar documentos confidenciais ou fotos que você prefere manter longe de olhos curiosos, essa área será protegida por autenticações extras, como reconhecimento facial ou impressão digital. A Samsung já possui um recurso similar com a One UI, chamado Pasta Privada.

O Low Light Boost e os controles de câmera no aplicativo agora funcionam melhor em condições de pouca luz. E aplicativos de terceiros têm mais controle da câmera, como controle de flash mais preciso.

Os aplicativos de mensagens das operadoras podem usar a conectividade via satélite para enviar e receber mensagens sem uma conexão móvel ou Wi-Fi (isso em países com tal disponibilidade).

Buscas mais eficientes, incluindo um upgrade no Google Lens, que permitirá buscas visuais com instruções adicionais por voz.

Além disso, o Android 15 promete uma gestão de bateria mais eficiente, traduzindo-se em mais tempo longe da tomada — talvez não o suficiente para lhe acompanhar em uma maratona de séries e jogos no mesmo dia, mas pelo menos até você encontrar um carregador no fundo da mochila.

Tudo isso com um design mais fluido, no qual cada toque será tão intuitivo quanto respirar.

Gemini 2.0: a nova era da inteligência artificial

O Gemini 2.0 é a aposta do Google para consolidar o seu domínio no universo da IA. Foi lançado para desenvolvedores e alguns parceiros no mês passado com a promessa de um lançamento mais abrangente para o início de 2025.

Esse novo modelo multimodal é capaz de interpretar e processar informações de texto, imagem, vídeo e áudio de forma simultânea. Mas o que isso significa na prática?

Interação mais natural: com o Gemini 2.0, você poderá descrever um cenário e ele criará vídeos realistas em questão de segundos. As solicitações poderão ser mais ricas com o envio de múltiplos documentos.

Veo 2: a cereja do bolo é o modelo de texto para vídeo, que cria conteúdos 4K com um nível de realismo impressionante. Será um recurso poderoso tanto para criadores de conteúdo quanto para marcas que desejam inovar.

Com capacidade de aprendizado constante, o Gemini 2.0 promete redefinir a forma como interagimos com IA, integrando-se diretamente ao cotidiano das pessoas.

Hoje você pode testar o Gemini 2.0 Flash, o modelo experimental que pode não funcionar como esperado e possui limitações quanto ao tamanho dos arquivos, complexidade e formatos suportados. Curioso para ver isso em ação? Teste você mesmo em gemini.google.com.

E se o Gemini 2.0 é o cérebro por trás das inovações, o Projeto Astra traz isso para o mundo físico.

Projeto Astra: a conexão entre o real e o digital

Esta IA avançada está sendo projetada para interagir diretamente com o mundo físico. É o futuro da IA integrada em vários dispositivos.

Anunciada no ano passado, ainda está sem data de lançamento oficial, mas já possui algumas novidades anunciadas:

Diálogos melhores : o Projeto Astra agora pode conversar em vários idiomas e até alternar entre eles em uma única interação, com uma compreensão aprimorada de sotaques e palavras incomuns.

: o Projeto Astra agora pode conversar em vários idiomas e até alternar entre eles em uma única interação, com uma compreensão aprimorada de sotaques e palavras incomuns. Novas ferramentas : com o Gemini 2.0, o Projeto Astra passa a integrar o Google Pesquisa, o Lens e o Maps, tornando-se ainda mais útil como assistente no dia a dia.

: com o Gemini 2.0, o Projeto Astra passa a integrar o Google Pesquisa, o Lens e o Maps, tornando-se ainda mais útil como assistente no dia a dia. Memória aprimorada : a capacidade de lembrar informações foi melhorada, sempre mantendo o controle nas mãos do usuário. Agora, o Astra pode reter até dez minutos de memória durante uma sessão e lembrar mais conversas anteriores, oferecendo uma experiência ainda mais personalizada.

: a capacidade de lembrar informações foi melhorada, sempre mantendo o controle nas mãos do usuário. Agora, o Astra pode reter até dez minutos de memória durante uma sessão e lembrar mais conversas anteriores, oferecendo uma experiência ainda mais personalizada. Latência reduzida: graças às novas capacidades de streaming e à compreensão nativa de áudio, o sistema consegue entender e responder à linguagem com uma latência próxima à de uma conversa humana.

A intenção do Google é levar essas funcionalidades a outros produtos, como o aplicativo Gemini, e para mais formatos, como óculos inteligentes — ainda não anunciados.

Google TV e Android Auto: melhorando entretenimento e mobilidade

O Google também está atualizando seus serviços de entretenimento e conectividade:

Google TV : o aparelho concorrente da Apple TV (ainda não vendido no Brasil oficialmente) receberá novos algoritmos de recomendação que aprenderão com seus hábitos para sugerir conteúdos mais relevantes. Outra novidade será um sensor de proximidade para detectar quando o usuário está na frente da TV, para ligá-la automaticamente.

: o aparelho concorrente da Apple TV (ainda não vendido no Brasil oficialmente) receberá novos algoritmos de recomendação que aprenderão com seus hábitos para sugerir conteúdos mais relevantes. Outra novidade será um sensor de proximidade para detectar quando o usuário está na frente da TV, para ligá-la automaticamente. Android Auto: integração do Gemini direto no carro será uma grande novidade para aumentar a experiência do usuário ao dirigir. A IA também pode fazer jogos em áudio com os passageiros e aumentar a integração com o Google Maps.

2025 promete ser um ano transformador — e nós estaremos aqui para aproveitar cada novidade. E por falar em novidade…

O anel inteligente de luxo da Ultrahuman

Quando achávamos que os vestíveis já tinham alcançado o auge, vem a Ultrahuman e diz: “Segura minha platina!” Uma linha de anéis inteligentes que une tecnologia de ponta com o glamour das joias de luxo.

Estamos falando de ouro, platina e sensores de alta precisão. Esses anéis não só monitoram sua saúde, mas fazem isso com um estilo digno de um desfile de alta-costura. Afinal, por que carregar tecnologia no bolso quando você pode usá-la no dedo e, ainda por cima, impressionar todo mundo ao seu redor?

Design e materiais: luxo em cada detalhe

A marca Ultrahuman já vendia anéis inteligentes, mas agora lançou a coleção Rare, composta por três modelos:

Desert Rose : em ouro 18K, com design inspirado nas rosas do deserto.

: em ouro 18K, com design inspirado nas rosas do deserto. Dune : também em ouro 18K, capturando a essência das dunas esculpidas pelo vento.

: também em ouro 18K, capturando a essência das dunas esculpidas pelo vento. Desert Snow: este em platina PT950, sendo 95% platina pura e 5% ouro, refletindo a pureza e elegância da neve no deserto.

Confira o visual:

Não só o exterior é luxuoso; por dentro, o Ultrahuman Rare é repleto de tecnologia. Os anéis são equipados com sensores de movimento de seis eixos e sensores de temperatura de fotopletismografia. Este eu último tive que pesquisar: é uma técnica óptica usada para detectar alterações no volume sanguíneo. É só um nome bonito para aferir a oxigenação no sangue e sua frequência cardíaca, algo que o Apple Watch já possui desde a 6ª geração.

Traduzindo, o anel monitora:

Padrões de sono

Movimentos

Frequência cardíaca

Níveis de estresse

Temperatura da pele

Todas essas métricas são sincronizadas com um aplicativo dedicado, fornecendo insights valiosos para acompanhar a sua saúde.

Exclusividade e preço: um investimento de peso

Como toda peça de luxo, a exclusividade tem seu preço. Os anéis Ultrahuman Rare estarão disponíveis inicialmente apenas nas lojas Selfridges (em Londres) e Printemps (em Paris), com preços que variam entre £1.500 e £1.800 (cerca de R$11.200 e R$13.500). Em breve, estarão em mais países.

Ou seja, mais caros que um iPhone 16 Pro Max, um MacBook Air com chip M2 ou um Apple Watch Ultra 2. Ou, se combinarmos, dá pra comprar um Apple Watch Series 10 de 42mm e um iPhone 16, e ainda sobraria um pouco pra comprar uns acessórios.

Considerações finais: para quem busca o melhor dos dois mundos

O Ultrahuman Rare é ideal para quem deseja unir elegância e funcionalidade em um único acessório. Se você é rico apaixonado por tecnologia e não abre mão de estilo, esse anel pode ser o toque final perfeito para o seu visual — e ainda ajuda a manter a saúde em dia.

E assim fechamos mais uma Tech Mix cheia de novidades, gadgets de luxo e vislumbres do futuro. Desde carros que conversam com pedestres até anéis que monitoram a sua saúde enquanto brilham mais que uma joia da coroa, esta semana foi pura ostentação tecnológica.

Agora, é com você: o que mais lhe chamou atenção? Me conta! Enquanto isso, vou ali pesquisar mais sobre o que está por vir. Nos vemos na próxima edição! 💡