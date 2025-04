Apple perdeu espaço no mercado global de smartphones em 2024

Depois de fechar 2023 com o seu pior resultado em uma década, o mercado global de smartphones voltou a crescer no ano passado, de acordo com os dados mais recentes divulgados pela firma de pesquisa Counterpoint Research.

Mais especificamente, o setor fechou 2024 com um crescimento de 4% em relação ao ano anterior, com praticamente todos os mercados (incluindo o latino-americano) mostrando algum sinal de crescimento.

Algo que não mudou de 2023 foi a posição de mercado da Samsung (+1%), que segue como líder com 19% de market share — resultado impulsionado principalmente pela boa performance da linha Galaxy S24.

A Apple (-2%) vem logo atrás com 18% mercado, tendo registrado boas vendas principalmente na América Latina, na África e nos países da Ásia-Pacífico — isso apesar da recepção mista da linha iPhone 16, que sofreu com a falta dos recursos da Apple Intelligence no seu lançamento.

Na China, o impacto dessa ausência foi ainda maior, uma vez que a gigante de Cupertino ainda não conseguiu lançar a sua IA por lá devido a uma série de questões regulatórias.

Segundo Ivan Lam, analista sênior da Counterpoint, os iPhones da linha Pro continuam a ser o carro-chefe da Maçã:

As vendas do iPhone caíram, mas os consumidores estão migrando para o segmento ultra-high end da Apple, ajudando a compensar parte dos declínios. Em mercados como a China, estamos vendo a participação de vendas dos dispositivos da série Pro aumentar. Para ilustrar, os dispositivos Pro e Pro Max estavam em uma participação de 40% na China durante o quarto trimestre de 2023, mas no quarto trimestre de 2024 provavelmente veremos os números finais ultrapassarem bem a metade.

De todas as empresas no Top 5 da Counterpoint, a Xiaomi foi a que mais cresceu (+12%), tendo registrado um market share de 14%. Em seguida, temos as também chinesas OPPO (-8%) e vivo (+9%), com 8% do mercado do mercado cada. O resto das fabricantes conseguiram, juntas, 33% do mercado (+8%).

Para o futuro, a firma vê os recursos de inteligência artificial generativa tornando-se uma norma entre smartphones, especialmente entre os modelos intermediários. Ao mesmo tempo, modelos topos-de-linha deverão ganhar ainda mais espaço, o que muito provavelmente ajudará a aumentar as receitas das empresas.

