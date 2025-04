Apple poderá levar chip M4 ao iPad Air, lançar novo Mac Pro e mais em 2025

Assim como nos últimos anos, a Apple está preparando uma grande leva de anúncios e lançamentos para as suas linhas de produtos — que só crescem ano após ano. Entre eles, obviamente, estão as três principais linhas atuais de dispositivos da empresa: iPhones, iPads e Macs.

Publicidade

De acordo com informações divulgadas pelo jornalista Mark Gurman na newsletter “Power On” (da Bloomberg), falando nos smartphones da empresa, o ano já começará movimentado com o lançamento da quarta geração do iPhone SE — sem o botão de Início, com Face ID e Apple Intelligence.

Previsto para ser lançado na esteira do iOS 18.3 (mas não já em janeiro, como se chegou a ser ventilado), o dispositivo poderá ser um pouco mais caro que o valor inicial do iPhone SE atual (de US$430). Mais que isso: a Apple poderá manter o atual antigo modelo em linha com um preço menor.

No mesmo período, deveremos ver também novos iPads, tanto a 11ª geração do modelo de entrada (que deverá ter 8GB de memória e o chip A17 Pro para a Apple Intelligence) quanto novos iPads Air (os quais poderão ganhar o chip M4 presente no modelo Pro). Já o Pro, por sua vez, não deverá ser atualizado neste ano.

Publicidade

Mais para o fim do ano, será hora do tão aguardado evento de anúncio dos novos iPhones, que deverão ganhar os chips da série “A19” em setembro. Além de novos designs para o “iPhone 17”, o “iPhone 17 Pro” e o “iPhone 17 Pro Max”, a grande novidade, claro, deverá ser o “iPhone 17 Air” (ou, quem sabe, “iPhone 17 Slim”).

Cerca de 2mm menos espesso que os iPhones atuais, ele deverá contar com o primeiro modem interno da Apple, chip “A19” e uma câmera traseira única. Segundo Gurman, a Apple usará o aparelho para testar futuras tecnologias — como as que possibilitarão aparelhos dobráveis.

Novos Macs

Quando falamos em Macs, o cronograma da Maçã deverá começar em breve com o lançamento dos MacBooks Air de 13 e 15 polegadas com o chip M4. Segundo Gurman, dados os desafios de fabricação do chip M3, pode ser que a Apple abandone essa geração e comercialize a nova versão ao lado da com o M2.

Publicidade

Ainda no primeiro semestre do ano, teríamos também o Mac Studio atualizado com os chips M4 Max e “M4 Ultra” — o que resolveria uma anomalia na atual linha de processadores da empresa, visto que o atual Mac mini (com os chips M4) consegue vencer o M2 Ultra do atual Mac Studio em alguns cenários.

Mais para o fim do ano, por sua vez, seria a hora do lançamento de um MacBook Pro atualizado — dessa vez, já com um provável lançamento dos chips “M5”. Os computadores não sofreriam mudanças no design, algo que deverá ficar apenas para o ano que vem, no aniversário de 20 anos do dispositivo.

Ainda segundo Gurman, a Apple estaria desenvolvendo um novo Mac Pro com um chip “Hidra” de alta performance, o qual estaria caminhando para ficar pronto antes mesmo dos MacBooks Pro. Isso vai de encontro a rumores recentes de que a empresa teria cancelado o desenvolvimento do chip mais poderoso.