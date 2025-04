Apple Watch SE poderá ganhar redesign; “Ultra 3”, conectividade via satélite

De acordo com informações do jornalista Mark Gurman na newsletter “Power On” (da Bloomberg), a Maçã está preparando algumas novidades interessantes para a sua linha de Apple Watches deste ano.

A primeira delas diz respeito à terceira geração do Apple Watch SE, a qual deverá ganhar um novo visual — algo que não deverá acontecer, no entanto, com os demais modelos que serão lançados neste ano.

Embora não tenha mencionado esse detalhe desta vez, Gurman já chegou a afirmar que a Apple estaria planejando usar plástico na carcaça do Apple Watch SE, mas que estava enfrentando desafios para tal.

Não é possível saber ao certo se essas dificuldades foram superadas, mas é possível imaginar que um redesign poderá incluir também a tal mudança no material.

Novidades para o “Ultra 3” e o “Series 11”

Com o mesmo visual atual, de acordo com a publicação, o “Ultra 3” deverá finalmente ganhar conectividade via satélite e acesso à rede 5G RedCap, um recurso poderoso já presente nos iPhones.

Outra novidade, que estaria para chegar não apenas ao “Ultra 3” mas também ao “Series 11”, seria a detecção de pressão alta — uma ferramenta que deverá ser bem complementar a um medidor de pressão dedicado.

Ainda segundo Gurman, a Apple está preparando também um aplicativo Saúde renovado e até mesmo de um novo serviço de coaching baseado em inteligência artificial.

