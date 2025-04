Como personalizar o nome de um seguidor no TikTok [iPhone e iPad]

O TikTok possibilita que você não só curta os diversos vídeos disponibilizados pelos criadores de conteúdo que estão na rede, como também enviar e receber mensagens diretas para trocar publicações interessantes ou conversar por texto mesmo.

Uma dica bem simples permite que você personalize o nome de um usuário — assim, fica mais fácil localizá-lo quando precisar entrar em contato com ele.

Veja como fazer isso! 🙂

Com o app do iPhone/iPad aberto, vá até o perfil do usuário, selecione o botão representado por um bonequinho e uma engrenagem e escolha “Personalizar nome”.

Por fim, dê o nome desejado (que só você poderá ver) e toque em “Salvar”.