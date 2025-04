Como transmitir vídeos do TikTok na sua TV

Parece mentira, mas o TikTok segue sem oferecer, até hoje, um aplicativo dedicado para a Apple TV (tvOS) — que inclusive já está disponível para quem tem um Apple Vision Pro, produto bem mais nichado que a set-top box da Maçã.

Para contornar isso, é possível transmitir um vídeo que esteja publicado dentro da rede social diretamente na sua televisão usando um aparelho compatível com o Google Chromecast ou via AirPlay em uma Apple TV ou smart TV compatível.

Confira como utilizar essas duas opções! 📺

Como transmitir um vídeo do TikTok usando uma TV com Chromecast

Segundo o TikTok, é preciso ter um iPhone/iPad com o iOS/iPadOS 12 ou posteriores.

Verifique se a TV e o iPhone/iPad estão conectados à mesma rede Wi-Fi, abra o app e toque no ícone de compartilhar (representado por uma setinha voltada para a direita).

Em seguida, selecione “Transmitir” e escolha a TV para a qual você deseja transmitir. Caso não veja a TV, toque no botão “Atualizar”.

Caso seja necessário, você deverá primeiramente permitir o acesso à sua rede local para transmitir dispositivos, nos ajustes do TikTok, dentro dos Ajustes do iPhone/iPad.

Para interromper a transmissão, toque no banner de dispositivo de transmissão na parte inferior e depois em “Toque para desconectar”.

Como transmitir um vídeo do TikTok usando uma TV com AirPlay

A única maneira de ver um vídeo do TikTok na TV usando o AirPlay é compartilhando a tela do iPhone/iPad. Para isso, abra a Central de Controle, toque no ícone do Espelhamento de Tela e escolha a sua TV.

Depois, abra o app do TikTok para ver os vídeos na telona.