Como ver vídeos em PiP (Picture-in-Picture) no TikTok pelo navegador

Nós já mostramos, por aqui, como é bem simples assistir a vídeos da rede social TikTok em modo PiP (Picture-in-Picture) no seu iPhone ou iPad.

Publicidade

Assim, você curte eles enquanto estiver fazendo outra coisa, como respondendo uma mensagem ou conferindo a atualização de outra rede social, por exemplo. Ocorre que, se você estiver usando o site do TikTok pela web para assistir aos vídeos, também é possível visualizá-los dessa forma.

Veja como é simples! 🙂

Abra o site do TikTok no seu navegador de preferência e faça login na sua conta.

Publicidade

Com o vídeo sendo exibido, clique com o botão direito do mouse em cima dele para abrir as opções. Escolha, então, “Picture-in-picture” para que ele seja enviado para uma janelinha no canto da tela do Mac.

Passe o mouse em cima dela e clique em cima do botão de reproduzir para começar a vê-lo. Se mudar de aba, por exemplo, talvez seja necessário pressionar o botão “play” novamente.

Atente-se que esse processo funcionou, em nossos testes, apenas no Safari do Mac. Em outros navegadores, como o Chrome, há o recurso “Reprodutor de vídeo flutuante”, que pode ser acessado ao clicar no ícone do canto inferior direito do vídeo:

Na prática, o resultado é bem parecido com o PiP do Safari.