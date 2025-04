Ficou mais rápido sincronizar arquivos no Google Drive pelo desktop

Usa o Google Drive? Pois saiba que sincronizar arquivos grandes no serviço acaba de ficar muito mais rápido. Isso porque a gigante de Mountain View finalmente adicionou à sua ferramenta uma novidade chamada sincronização diferencial — um dos recursos mais pedidos por usuários há anos.

Publicidade

Com a sincronização diferencial, sempre que o usuário editar arquivos grandes salvos no Drive, o serviço sincronizará apenas as partes daquele arquivo que foram de fato alteradas, e não o arquivo como um todo, como era de costume — economizando, assim, não apenas tempo, mas também largura de banda.

Segundo o Google, a sincronização diferencial já foi liberada para os domínios Rapid e Scheduled Release, bem como para clientes do Google Workspace (incluindo assinantes individuais) e usuários com contas pessoais.

Algo importante a se destacar, porém, é que esse recurso está disponível (pelo menos por ora) apenas para usuários do Google Drive no desktop. Ainda não há previsão de lançamento para a sincronização diferencial em outras plataformas nas quais o serviço está disponível.

Publicidade

Essa solução, vale notar, não é novidade; o OneDrive (da Microsoft), como notado pelo Neowin, conta com a sincronização diferencial desde 2020. De qualquer forma, essa é uma novidade que deverá satisfazer muitos usuários do Google Drive, especialmente aqueles mais avançados.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.