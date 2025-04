Godox lança acessório que fornece iluminação e carga para iPhones

A companhia de equipamentos de fotografia e iluminação Godox anunciou seu mais novo produto para smartphones, que combina uma powerbank magnética com uma lanterna para tirar fotos.

O acessório MA5R é capaz de, por um lado, recarregar iPhones compatíveis com MagSafe, smartphones com Qi2 e dispositivos com anel magnético, enquanto a parte traseira serve como instrumento de iluminação LED na hora de fazer fotos. Ele conta também com um pequeno display que mostra a duração da bateria e a intensidade da luz.

A iluminação do MA5R oferece um diverso alcance de cores e conta com 14 efeitos especiais pré-programados, que podem ser úteis para gravar vídeos. A temperatura das cores pode variar de 1.800K (mais quente) para 10.000K (mais frio), conforme ajuste do usuário, que consegue controlar e customizar os LEDs via conexão Bluetooth e NFC , pelo aplicativo da Godox.

Há, ainda, uma luz na parte do dispositivo com conexão magnética que pode ser usada para fotos e vídeos feitos com a câmera frontal. No caso dela, o nível de iluminação vai de 2.800K a 6.500K.

A bateria para carga de smartphones conta com capacidade de 5.000mAh, suficiente para aproximadamente uma carga completa. Já as lanternas são capazes de fornecer até 3,4 horas de iluminação ininterrupta no brilho máximo, e aproximadamente 7,2 horas com o brilho no nível médio. Contudo, o dispositivo não oferece carregamento de celulares simultâneo à utilização da lanterna, ou seja — o carregamento é interrompido ao ligar as luzes LED.

O MA5R está disponível em seis opções de cores (vermelha, branca, rosa, verde, preta e azul) e pode ser encomendado em lojas parceiras da Godox pelo preço de US$50.

