HomePod com tela poderá atrasar; novo Vision Pro viria apenas em 2026 [atualizado]

Bastante especulado durante todo o ano passado, o novo dispositivo de casa inteligente que a Apple alegadamente está desenvolvendo deverá ser lançado um pouco depois do previsto inicialmente — segundo informações de Mark Gurman no boletim “Power On” (da Bloomberg).

Sendo por vezes referido como um HomePod com tela, o novo dispositivo deverá contar com um display de cerca de 7 polegadas e poderá ser deixado tanto na parede quanto em uma bancada. Ele contará com um novo sistema operacional — e é justamente isso que poderá atrasar o seu lançamento.

Planejado pela Apple para março, o novo dispositivo estaria fortemente ligado aos recursos do App Intents, framework que permitirá integrar ações e conteúdos de apps com recursos como a Siri e o Spotlight. Seus recursos visando a Apple Intelligence deverão ser lançados entre o iOS 18.4 e o iOS 19, o que justificaria esse atraso.

Segundo Gurman, esse novo dispositivo será importante para preparar o terreno para dois grandes lançamentos da Apple após 2025: a Siri mais conversacional e acessórios inteligentes da própria empresa (como uma câmera de segurança e uma campainha digital com Face ID).

Ainda em termos de casa inteligente, a Apple deverá lançar no final deste ano atualizações tanto do HomePod (modelos atuais, sem tela) quanto da Apple TV. A principal novidade das novas versões é que elas serão construídas tendo como base esse novo ecossistema de casa inteligente da Maçã.

Fora isso, a Maçã também estaria preparando para 2025 uma atualização do AirTag, que está em sua primeira geração (lançada em 2021). Espera-se que ele ganhe um novo chip, o qual dará ao rastreador um maior alcance para facilitar o trabalho de localização.

Novo Vision Pro? Ainda não…

Também bastante especulada para este ano, uma segunda geração do Apple Vision Pro, com o chip “M5”, parece estar cada vez mais longe do radar para os próximos 12 meses. Gurman acredita que, no máximo, teremos uma apresentação do dispositivo, com o lançamento de fato ficando para 2026.

Para o jornalista, a Apple não deverá lançar um dispositivo com o design atual e tem como objetivo mais urgente produzir uma versão de baixo custo do headset — o que resultaria no surgimento de um novo modelo na linha Vision.

O jornalista voltou a reiterar que a Maçã também vem considerando ideias alternativas no mercado de realidade aumentada e virtual, como a de óculos inteligentes ao estilo dos da Meta em parceria com a Ray-Ban e um dispositivo que lembraria algo como AirPods com câmeras.

Atualização, por Luiz Gustavo Ribeiro 10/02/2025 às 18:30

Em sua newsletter mais recente, Gurman falou um pouco mais sobre o aguardado HomePod com tela, dizendo agora que ele está “a meses de distância” do lançamento.

Levando em conta que março já é o mês que vem e o jornalista disse “meses”, podemos entender que o dispositivo não seria lançado antes de abril — mas pode ser que o prazo seja ainda maior pois, como aventado pelo analista Ming-Chi Kuo, a chegada do produto poderá ocorrer somente no terceiro trimestre deste ano.