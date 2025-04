Instagram foi o app mais baixado no Brasil em 2024; TikTok perdeu espaço

O Instagram foi o aplicativo mais baixado no Brasil em 2024, com 65,2 milhões de instalações na App Store e no Google Play somadas — o que representa um crescimento de 4% em relação ao ano anterior.

Publicidade

A rede social da Meta desbancou o TikTok, que caiu para a terceira posição depois de perder 34% dos downloads. O app da ByteDance teve 67 milhões de instalações em 2023, mas caiu para 49,1 milhões no último ano.

A surpresa do ranking foi o Mercado Livre, que deu um salto impressionante. Ele foi da sétima para a segunda posição, com um aumento de 31% nos downloads, passando de 38,7 milhões para 50,8 milhões de downloads.

Os dados da AppMagic, divulgados pelo Mobile Time, mostram que os apps de comércio dominaram o ranking: 6 dos 20 mais baixados são desse setor, incluindo os marketplaces Shein, Shopee e Temu, além dos apps de fast food, como McDonald’s e Burger King.

Outro destaque foi o Threads, que subiu da 45ª para a 10ª posição, aproveitando a queda do X (antigo Twitter), que passou por bloqueios no Brasil. O país também se diferencia por ter três aplicativos governamentais entre os mais baixados: gov.br (4º lugar), Meu SUS Digital (14º) e Carteira de Trabalho Digital (15º).

Publicidade

O ranking também traz apps bem variados, como dois jogos superpopulares, Roblox (12º) e Free Fire (16º), além do banco digital Nubank (5º), o editor de vídeo CapCut (9º), o streaming Max (19º) e até o PDF Reader (20º).

O ChatGPT não entrou no Top 20, mas chegou perto. Ele subiu 74 posições e ficou na 24ª colocação, com 18,4 milhões de downloads — um crescimento de 120% em relação a 2023.

Publicidade

A seguir, a lista completa dos 20 aplicativos mais baixados no Brasil em 2024:

Instagram – 65,2 milhões Mercado Livre – 50,8 milhões TikTok – 49,1 milhões gov.br – 47,3 milhões Nubank – 43 milhões WhatsApp – 42,4 milhões Shopee – 38,2 milhões Temu – 38,1 milhões CapCut – 36,3 milhões Threads – 35,7 milhões Shein – 30,5 milhões Roblox – 29,3 milhões Facebook – 24,5 milhões Meu SUS Digital – 21,4 milhões Carteira de Trabalho Digital – 21,3 milhões Free Fire – 21 milhões McDonald’s – 20,3 milhões Burger King – 20,2 milhões Max – 20 milhões PDF Reader – 19,5 milhões

Diferente da lista global, o ranking acima mostra como o mercado de aplicativos no Brasil está diversificado, com apps de redes sociais, comércio digital, serviços bancários, jogos e até ferramentas do governo.

No fim das contas, a classificação reflete os hábitos e interesses dos brasileiros, cada vez mais conectados e adeptos à digitalização. O próximo ano poderá trazer mudanças — será que o Instagram manterá a liderança ou teremos uma nova surpresa?

via TudoCelular.com