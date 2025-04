Meta começa a testar Notas da Comunidade no Threads

Como prometido recentemente por Mark Zuckerberg, CEO da Meta, as Notas da Comunidade começaram a ser testadas nas redes sociais da empresa — pelo menos no Threads, plataforma concorrente do X (ex-Twitter), da qual o referido recurso é totalmente inspirado.

Publicidade

Previstas para serem disponibilizadas inicialmente apenas nos Estados Unidos, as Notas da Comunidade no Threads foram vistas pelo usuário Alessandro Paluzzi, o qual compartilhou com seus seguidores duas capturas de tela mostrando a interface para a inserção de uma nota.

Aparentemente, o recurso estará disponível como uma nova opção no menu contextual de uma publicação. Ao tocar ou clicar em “Escrever Nota da Comunidade”, uma caixa de texto será aberta para que ela possa ser digitada. Há ainda a informação de que sua autoria é anônima.

Como você provavelmente já sabe, a Meta está trabalhando nas Notas da Comunidade, e eles começaram a implementá-las no Threads, 👀

ℹ️ Sua nota é anônima e pode ser publicada no post se for classificada como útil.

Publicidade

Ainda não há mais detalhes sobre como a novidade funcionará nas redes sociais da Meta. Caso seja nos moldes do recurso presente no X, nem todos os usuários poderão escrever notas, apenas aqueles que se qualificarem com base em determinados critérios estabelecidos pela empresa.

De acordo com Paluzzi, assim como na rede comandada por Elon Musk, não haverá uma moderação contratada para decidir quais notas serão exibidas para os demais usuários, algo que será feito pelos próprios participantes do sistema comunitário de “checagem”.

via The Verge