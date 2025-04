Parallels Desktop agora é capaz de emular sistemas x86 no Apple Silicon

O Parallels Desktop, popular aplicativo para virtualização de sistemas para macOS, chegou recentemente à sua versão 20.2 com o lançamento antecipado de um recurso bastante aguardado pelos usuários: a possibilidade de executar máquinas virtuais baseadas em processadores da Intel (x86_64) em Macs com Apple Silicon.

Publicidade

Donos dos computadores mais recentes da Apple com a versão Pro do Parallels agora podem usar o engine de emulação virtual proprietária do software para importar e executar máquinas virtuais do Windows 10/11 e Linux com essa arquitetura que tenham sido criadas inicialmente em Macs com Intel.

Além de ser um deleite para entusiastas de sistemas mais antigos, a novidade permite executar, desenvolver e testar programas de 32 bits para Windows em um ambiente nativo, bem como rodar máquinas virtuais Linux x86_64 como uma solução alternativa para executar máquinas virtuais Linux pelo Rosetta.

Nesse lançamento prévio, a novidade ainda não é exibida ao iniciar uma nova máquina virtual — especialmente porque conta com algumas limitações, como um desempenho muito lento, o suporte apenas a sistemas de 64 bits (embora apps de 32 bits possam ser executados) e ausência de suporte a dispositivos USB.

Publicidade

Todo o processo de instalação e ativação dessas máquinas virtuais baseadas em Intel (os quais, segundo a Parallels, é bastante demorado) foi descrito nessa página de suporte, a qual conta também com uma seção dedicada à solução de problemas frequentes.

A novidade, vale notar, não está disponível na versão Standard do software e nem no Parallels Desktop distribuído pela Mac App Store.

Mais novidades no update

Além disso, a versão 20.2 traz outras novidades como a sincronização automática de horário e fuso horário em máquinas virtuais do macOS em Macs com Apple Silicon (disponível com as Parallels Tools) e a exibição das Writing Tools da Apple Intelligence diretamente no menu contextual em aplicativos do Windows.

Publicidade

Para clientes corporativos, agora há o suporte ao provisionamento do Single Sign-On (SSO) como método provedor de identidade corporativa para ativação do app por usuários finais em organizações. É possível também ativar cópias do Parallels Desktop usando perfis de configuração MDM.

O Parallels Desktop 20 (Standard Edition) está disponível por US$100 anuais ou a partir de uma compra única de US$130; já a Pro Edition custa US$120 anuais. É possível testar o software gratuitamente por 14 dias.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via AppleInsider