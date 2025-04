Promoções na App Store: Hack RUN, Evoland 2, On Station e mais!

Nesta segunda-feira, economize com a nossa seleção de promoções na App Store!

Publicidade

Você já quis ser um hacker? Pois então torne-se um no jogo Hack RUN, criado pelo pessoal da i273 e nosso destaque do dia.

Seu objetivo é encontrar uma forma de acessar o sistema de uma misteriosa organização para revelar seus segredos. O game utiliza uma série de comandos parecidos com os do DOS e do Unix, simulando um sistema operacional “de verdade”.

Quanto mais sistemas são acessados, mais informações sobre a empresa e seus funcionários estarão disponíveis para você. Acesse arquivos, emails e descubra formas de ter ainda mais dados. No total, mais de 50 níveis lhe manterão ocupado por um bom tempo.

Publicidade

Boa diversão! 🤓

Abaixo outros apps que, juntos, somam quase R$140 em descontos:

Jogos

Jogo de aventura.

Publicidade

Jogo de estratégia.

Xadrez para crianças.

Aplicativos

Utilitário para aviação.

Publicidade

Adesivos para o app Mensagens (Messages).

Previsão do tempo.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🏎️