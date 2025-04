WhatsApp testa opções para desativar animações e integração com IAs para negócios no iOS

E cá estamos nós com mais duas possíveis novidades do WhatsApp no iOS. Desta vez, como notado pelo pessoal do WABetaInfo, a equipe do mensageiro está testando permitir que usuários reduzam o número de animações dentro das conversas e que negócios se conectem a serviços de inteligência artificial.

Começando pela novidade envolvendo animações, usuários da versão beta do WhatsApp (25.1.10.70) — disponível no TestFlight — agora podem encontrar um submenu nas configurações de conversas com opções para desativar/ativar animações de emojis, figurinhas e GIFs, como é possível notar nas capturas de tela abaixo:

Por mais bacanas que essas animações possam ser, algumas pessoas preferem desligá-las para reduzir o número de distrações na tela, as quais podem afetar a experiência de conversa. Desligá-las também poderá ajudar a economizar bateria, mesmo que timidamente.

Caso você prefira, é possível desligar as animações das figurinhas e dos emojis, por exemplo, e deixar as dos GIFs ligadas, já que há opções separadas para cada um desses elementos. Quando elas estão ativadas, as animações de todos esses itens serão reproduzidas automaticamente, como de costume.

Indo agora para a novidade envolvendo IA, alguns usuários da versão beta do WhatsApp para iOS (24.25.10.84) — também disponível no TestFlight — notaram, há algumas semanas, um novo recurso que permite ativar uma integração do mensageiro com um serviço de IA para auxiliar no atendimento ao cliente.

Focada principalmente em negócios, essa novidade pode ser configurada ao apontar a câmera do iPhone para um código QR. Entre as vantagens de se ter uma IA conectada ao WhatsApp, está a possibilidade de oferecer atendimento fora dos horários de funcionamento da empresa e compartilhar informações básicas sobre o seu negócio, como preços e disponibilidade de estoque.

Assim que o dono da conta decide responder a um cliente manualmente, a IA para de funcionar imediatamente. Além disso, caso ela envie uma resposta imprecisa ou errada, o dono também poderá enviar um feedback para a Meta para que a tecnologia continue a ser aprimorada.

Junto a essa integração, o WhatsApp também está introduzindo um recurso de conexão de plataforma empresarial que permite vincular o WhatsApp Business à chamada Business Platform. A ideia é que empreendedores gerenciem suas contas em ambas as plataformas ao mesmo tempo — também após escanear um código QR.

Durante o processo de configuração, as empresas têm a opção de compartilhar até seis meses de histórico de bate-papo com o aplicativo (o qual não pode ser compartilhado). Clientes, por outro lado, sempre serão notificados de que estão interagindo com uma empresa usando a plataforma conectada.

As opções para desativar as animações estão em fase de testes e ainda não podem ser acessadas nem mesmo por testadores do WhatsApp. Os recursos envolvendo negócios, por sua vez, já podem ser testados por usuários da versão beta do mensageiro e deverão ser liberados para mais pessoas nos próximos dias.