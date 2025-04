Apple entra pro conselho do consórcio UALink, para impulsionar IA

O Ultra Accelerator Link Consortium (UALink) anunciou hoje que a Apple, a Alibaba Cloud e a Synopsys agora fazem parte do seu conselho de administração. O objetivo é acelerar o desenvolvimento e a adoção do UALink, um padrão aberto para interconexão de aceleradores de inteligência artificial em data centers.

A tecnologia promete conexões de até 200Gbps por faixa, permitindo que até 1.024 aceleradores se comuniquem dentro de um único cluster de IA. O primeiro padrão oficial, o UALink 1.0, está previsto para ser lançado ainda no primeiro trimestre deste ano.

Com a Apple no conselho, a empresa fortalece o investimento em IA e a infraestrutura de servidores. A diretora de arquitetura de plataforma da Maçã, Becky Loop, destacou o potencial do UALink para resolver problemas de conectividade e ampliar a capacidade de IA:

O UALink tem um grande potencial para resolver desafios de conectividade e abrir novas oportunidades para a expansão das capacidades e demandas da inteligência artificial. A Apple tem uma longa trajetória de inovação e colaboração para impulsionar a indústria, e estamos animados em fazer parte do conselho de administração do UALink.

Há especulações de que a gigante de Cupertino também esteja desenvolvendo um novo chip de servidores para IA, o que poderia beneficiar suas futuras implementações.

Já a Alibaba Cloud vê o UALink como um avanço essencial para a escalabilidade da computação em nuvem, enquanto a Synopsys, especialista em semicondutores, trará sua experiência para desenvolver padrões de alto desempenho.

Concorrência direta com a NVIDIA

O UALink está se posicionando como uma alternativa aberta ao NVLink, tecnologia proprietária da NVIDIA usada para conectar GPUs em servidores.

Empresas como AMD, Intel, Google, Meta e Microsoft já fazem parte desse consórcio, enquanto a NVIDIA optou por ficar de fora, possivelmente para manter o controle sobre a sua própria tecnologia.

Além disso, o UALink utiliza conceitos como o Infinity Fabric (da AMD), que melhora a comunicação entre múltiplos chips — um princípio parecido com o UltraFusion, da Apple, que conecta processadores e “transforma dois chips e um”.

Com mais de 65 empresas envolvidas no consórcio, a expectativa é que a adoção do UALink avance rápido. O padrão UALink 1.0 deverá ser publicado nos próximos meses, e empresas interessadas poderão se tornar membros para ajudar a moldar o futuro da tecnologia.

via TechCrunch