Apple libera terceiras betas do tvOS 18.3 e Software do HomePod 18.3 [atualizado]

A Apple disponibilizou há pouco as terceiras versões de testes do tvOS 18.3 (compilação 22K5553a ) e do Software do HomePod 18.3 (idem), os quais já estão disponíveis para desenvolvedores.

Ainda não foram liberadas, porém, as respectivas betas dos demais sistemas (ou seja, do iOS 18.3, do iPadOS 18.3, do macOS Sequoia 15.3, do watchOS 11.3 e do visionOS 2.3), mas isso certamente ocorrerá em breve.

Entre as novidades dessas futuras atualizações, o macOS 15.3 incluirá suporte aos Genmojis, recurso da Apple Intelligence que permite criar emojis customizados (disponível, é claro, nos dispositivos compatíveis com a IA e nos idiomas suportados até agora).

Além disso, o iOS 18.3 implementará suporte a robôs aspiradores no app Casa (Home), bem como uma opção de gerenciamento dos recursos de comunicação via satélite em dispositivos empresariais, além de trazer correções de bugs.

Atualização 14/01/2025 às 19:18

Também foi disponibilizada há pouco a terceira versão beta do watchOS 11.3 (compilação 22S5550a ) para desenvolvedores.

Ainda não há informações sobre as novas betas dos sistemas restantes, mas nós continuaremos acompanhando.