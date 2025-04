China restringe exportações e dificulta expansão da Apple para outros países

De acordo com o Nikkei Asia, a China está dificultando a exportação de tecnologias as quais considera de uso duplo (dual-use) — ou seja, que podem ser utilizadas tanto para fins civis e comerciais quanto para militares — para outros países e regiões do sudeste da Ásia (como a Índia e o Vietnã).

Publicidade

Segundo a publicação, o aumento da regulação chinesa sobre tais tecnologias vem dificultando o crescente esforço da Apple e de outras empresas do setor de expandir seus negócios para além da China — um movimento que ocorre em meio às crescentes tensões entre os Estados Unidos e o país asiático.

Pessoas por dentro do assunto disseram ao site que algumas das ferramentas barradas pela alfândega da China nem mesmo estão na lista de uso duplo, mas acabam enfrentando revisões mais rigorosas por terem código semelhante a produtos que estão.

Casos esporádicos observados desde agosto do ano passado apontam que a China mantém os equipamentos parados por dias sem uma razão específica — o que teria aumentado consideravelmente desde o início de dezembro devido a controles de exportação mais rigorosos.

Publicidade

Uma vez que empresas americanas (como a Apple, a Microsoft e o Google) dependem de muitos dos materiais da China para construir novas linhas de produção fora do país, os esforços de diversificação da cadeia de produção delas estariam sendo duramente afetados.

Um advogado do escritório de advocacia global Reed Smith disse ao site que não é incomum a fiscalização mais rigorosa de itens que compartilham código semelhante, mas que há maneiras de provar às autoridades aduaneiras se tratar de uma fiscalização equivocada.

Produção nos EUA evolui

O controle mais rigoroso acontece após uma troca de medidas de importação restritivas entre os EUA e o país asiático. Após bloquear o acesso da China a chips avançados para inteligência artificial, o governo americano foi retaliado com a proibição para importar alguns materiais superduros do país.

Publicidade

A expectativa é de que essas tensões apenas aumentem com a iminente posse de Donald Trump como presidente, com especialistas afirmando que as ameaças tarifárias do presidente eleito contra a China poderão desacelerar o ritmo de expansão das empresas americanas para outros países.

Essa diversificação, vale ressaltar, acontece não apenas na Ásia mas também na própria América do Norte. Segundo outra matéria do site, a Apple já está no estágio final de verificação dos seus primeiros chips de ponta fabricados nos EUA — mais especificamente na fábrica da Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) no estado do Arizona.

Fontes ouvidas afirmaram que a produção do primeiro lote de chips comerciais em massa é esperada já para este trimestre, restando apenas concluir os processos de garantia e qualidade para tal. Após o início da produção, levará três meses até que eles estejam disponíveis para a Apple.

Com mais de 2 mil funcionários, a fábrica da TSMC nos EUA tem usado o chip A16 Bionic (com um processo de 4 nanômetros) como base para os chips que está produzindo para a Maçã. Rumores, porém, indicam que a empresa iniciou recentemente os trabalhos com um segundo chip para a Apple na unidade.