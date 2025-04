Como mudar a proporção de vídeos no app Clips [iPhone e iPad]

O aplicativo Clips (da Apple) permite que você crie vídeos mais divertidos no seu iPhone ou iPad, usando as diversas ferramentas disponibilizadas pela empresa.

Publicidade

Nós já mostramos, por aqui, como usar os Títulos Dinâmicos para as gravações. Hoje, ensinaremos como mudar a proporção dos vídeos a serem gravados dentro do Clips.

Veja como escolher a que melhor se encaixar para você! 📹

Com o Clips aberto, toque no botão de proporções (no canto superior direito) e escolha uma das opções para que ela seja aplicada imediatamente ao vídeo que será gravado dentro desse app.

Ao todo, a Maçã disponibiliza três opções: “16:9” (formato widescreen padrão), “4:3” (formato de TVs antigas) ou “Quadrado”.