Gemini 2.0 Experimental Advanced já está no app do chatbot para iOS

O Gemini 2.0 Experimental Advanced, antes disponível apenas no desktop para usuários da inteligência artificial do Google, acaba de chegar aos smartphones. Lançado apenas um mês após o Gemini 2.0 Flash Experimental, o novo modelo pode ser acessado via iOS e Android, por meio do app do Gemini.

Segundo o 9to5Google, o Gemini-Exp-1206, como a novidade é conhecida internamente, apresenta melhora significativa na performance ao executar tarefas complexas, como codificação, matemática, raciocínio lógico e formulação de instruções. Contudo, peca por não ter acesso à informação em tempo real e outros recursos, como o upload de arquivos. Mesmo assim, o modelo lidera o ranking de LLMs do Chatbot Arena, feito por usuários.

Para mudar das versões anteriores para o Gemini 2.0 Experimental Advanced, basta atualizar o aplicativo do Gemini e tocar no seletor presente no topo da tela. Com a atualização, a nova versão aparece entre as opções, enquanto as versões anteriores continuam disponíveis. Vale ressaltar que o app não salva essa configuração e retorna para a versão 1.5 Pro toda vez que é reiniciado, demandando que o usuário faça a troca frequentemente.

A utilização do Gemini 2.0 Experimental Advanced requer uma assinatura do plano Google One AI Premium, que custa R$97 mensais.