Novo CarPlay terá opção para adicionar widgets como no iOS

Ainda que o prazo para lançar o novo CarPlay em 2024 não tenha sido cumprido, a Apple continua trabalhando na próxima geração do seu sistema de infoentretenimento.

Prova disso são novas imagens compartilhadas no X (antigo Twitter) por Aaron [@aaronp613], as quais mostram como poderá ser a customização de widgets no novo sistema.

Ao que tudo indica, uma opção dos Ajustes (Settings) mostrará uma interface que permitirá adicionar e personalizar esses widgets, seja no centro ou no lado do passageiro.

Here is an upcoming look at widgets coming to CarPlay 2.0 pic.twitter.com/2mwg3VjR7H — Aaron (@aaronp613) January 14, 2025 Aqui está uma visão geral dos widgets que chegarão ao CarPlay 2.0.

Somente pelas imagens, podemos dizer que os widgets funcionarão como no iOS, no iPadOS e no macOS — com as adaptações de tamanho/formato apropriadas, é claro. Algumas das opções mostradas incluem widgets do app Relógio (Clock), previsão do tempo e próximos eventos do Calendário (Calendar). Também será possível combinar widgets em uma visualização dividida.

Essa não é a primeira vez que detalhes do novo CarPlay surgem. Em novembro, outras imagens mostraram como o sistema poderá gerenciar as funções de um carro, como um velocímetro.

Algumas funções, porém, seriam muito bem-vindas à versão atual do CarPlay — incluindo os referidos widgets, já que hoje há diversos formatos de telas de infoentretenimento que poderiam fazer bom uso deles.