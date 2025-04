Pixelfed, alternativa descentralizada ao Instagram, ganha app para iOS

O Pixelfed, uma rede descentralizada e sem anúncios que serve como alternativa ao Instagram, lançou hoje seu app oficial para iOS/iPadOS. Ao contrário da rede social da Meta, o Pixelfed é open source, sem algoritmos para ordenar o feed e não coleta dados dos usuários.

Publicidade

A plataforma, que usa o protocolo ActivityPub e oferece uma experiência parecida com a do Instagram, permite que os usuários compartilhem fotos e vídeos, explorem conteúdos e enviem mensagens diretas.

Antes do lançamento do app, quem quisesse acessar o serviço precisava usar a versão web ou recorrer a apps de terceiros, como o Impressia. Agora, com um app próprio e gratuito, o serviço ficou mais acessível.

A novidade vem em um momento em que a plataforma está ganhando força. Depois que a Meta anunciou mudanças em suas políticas de moderação de conteúdo, muitas pessoas começaram a buscar alternativas às redes sociais da empresa.

No último fim de semana, por exemplo, o pixelfed.social (servidor principal do Pixelfed) registrou uma explosão de novos usuários: foram 11 mil cadastros em apenas 24 horas e mais de 78 mil postagens feitas em um único dia.

Publicidade

O Pixelfed também foi assunto nesta semana por outro motivo: alguns usuários relataram que links para a plataforma estavam sendo bloqueados no Facebook. A Meta alegou que o bloqueio foi um erro e já restaurou as publicações, segundo o Engadget.

Criado em 2018 por Daniel Supernault, o Pixelfed faz parte de um movimento crescente por redes sociais mais abertas e descentralizadas — as quais integram o fediverso. Supernault também é o responsável pelo Loops, um rival descentralizado do TikTok lançado em outubro de 2024.

Com o possível banimento do TikTok nos Estados Unidos e a insatisfação de muitos usuários com a Meta, tanto o Pixelfed quanto o Loops estão surgindo como opções viáveis para quem quer mais controle sobre a sua experiência online.