Saiu o trailer da segunda temporada de “Eva, a Coruja”, do Apple TV+

O Apple TV+ divulgou hoje o trailer oficial da segunda temporada de “Eva, a Coruja” (“Eva the Owlet”), animação premiada que estreou no serviço de streaming no início de 2023.

No vídeo de exatamente um minuto, é possível ter um vislumbre das aventuras que nos aguardam nos próximos episódios da produção, que chegarão ao catálogo da plataforma no dia 24 de janeiro.

Baseada nos livros “Owl Diaries”, da escritora Rebecca Elliott, a série infantil conta a história de Eva, uma coruja “criativa e atrevida” que mora ao lado da sua melhor amiga, Lucy, no mundo florestal de Treetopington.

Junte-se a esta diversão com penas enquanto Eva busca aventuras em sua comunidade nas copas das árvores. A cada noite, ela aprende lições, reflete através da escrita, e dá uma ajudinha sempre que pode. Baseado na série de livros recordista de vendas, “Owl Diaries”.

Compõem o elenco de “Eva, a Coruja” Vivienne Rutherford, Jessica DiCicco, Dino Andrade, Romy Fay, Sascha Yurchak, Jon Olson, Evie Hsu, Sarah Vattano, Pressly James Crosby e Kenna Ramsey.

A série é produzida pela Scholastic Entertainment e pela Brown Big Films, contando com Annabeth Bondor-Stone e Connor White como roteiristas principais e produtores executivos, bem como com Damien O’Connor como diretor dos episódios.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

