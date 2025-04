Apple Card: CEO do Goldman Sachs indica fim da parceria antes do previsto

Desde meados de 2023, a parceria entre a Apple e o Goldman Sachs (que emite o cartão de crédito Apple Card) está estremecida. Como amplamente comentado, tudo indica que o banco americano encerrará seu vínculo com a Maçã — algo que não foi confirmado por nenhuma das partes, pelo menos até agora.

Publicidade

Isso porque hoje o CEO do Goldman Sachs, David Solomon, sugeriu um encerramento antecipado da parceria com a Apple durante uma conferência sobre os resultados financeiros do banco. As informações são da Reuters.

Inicialmente, Solomon reconheceu que o Apple Card é uma parte significativa de um dos empreendimentos do Goldman Sachs, bem como que ela tem sido “um fardo financeiro para a empresa” — ainda que o desempenho do cartão esteja melhorando.

Temos um contrato com a Apple para executar essa parceria até 2030, embora haja alguma possibilidade de que ela não continue até esse período.

O cartão da Apple reduziu o retorno sobre o patrimônio líquido do Goldman Sachs no ano passado, com o executivo apontando que isso “vai melhorar em 2025 e 2026”.

Publicidade

O grupo JPMorgan Chase é supostamente um dos principais concorrentes para assumir o negócio — mas, assim como a situação com o Goldman Sachs, nada foi anunciado ainda oficialmente.

via 9to5Mac