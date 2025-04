ASUS anuncia dock 13-em-1 com Thunderbolt 5 e slot para SSDs

A ASUS anunciou recentemente o Master Thunderbolt 5 Dock DC510, um dock 13-em-1 focado em criadores o qual permite transformar dispositivos como um laptop em uma poderosa estação de trabalho de maneira prática.

Publicidade

Com suporte à tecnologia Thunderbolt 5, o produto permite conectar até quatro monitores com resolução 4K a 144Hz, dois com resolução 8K a 60Hz ou um 8K a 60Hz, esbanjando versatilidade na exibição de conteúdos.

Graças às suas quatro portas Thunderbolt, é possível transferir arquivos com facilidade em muito menos tempo: apenas seis segundos para um arquivo de imagem de 20GB. Uma das portas, por sua vez, conta com potência de 140W para carregamento.

O DC510 conta com quatro portas USB tradicionais, uma Ethernet 2,5GbE, um slot para cartões SD e outro para microSD (ambos 4.0), bem como um combo jack com uma entrada e saída de áudio combinadas.

Além disso, outro destaque é a presença de um slot do tipo M.2 para SSDs NVMe PCIe 4.0 com velocidade de transferência de 64Gbps, o qual é facilmente acessível graças à capa magnética presente na parte superior.

Acompanhando um cabo adaptador de energia de 180W, o DC510 também conta com LEDs integrados na parte inferior, os quais oferecem iluminação ambiente ajustável para uma adaptação a qualquer ambiente.

Publicidade

Por ora, ainda não foi divulgado o valor do produto e nem a sua disponibilidade, por isso vale ficar de olho no site da fabricante para quando ocorrer alguma atualização.

Publicidade

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via AppleInsider